Glastuinbouw: 'Het dichtdraaien van de gaskraan is een beangstigende situatie'

In de Drentse huishoudens wordt het meeste gas verbruikt in vergelijking met huishoudens in andere provincies (Rechten: Pixabay/pride1979)

Wat als Rusland de gaskraan naar Europa dichtdraait? Die vraag wordt steeds actueler, nu de spanningen in Oekraïne oplopen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat praat met tientallen grootverbruikers van energie over wat als er een tekort aan gas ontstaat. Cees Ruhé uit Erica van de branchevereniging Glastuinbouw Nederland noemt het een beangstigende situatie.

Er wordt gekeken door het kabinet of bedrijven tijdelijk een stuk minder gas kunnen gebruiken of tijdelijk helemaal zonder gas kunnen. "Helemaal zonder gas is uit ten boze," zegt Ruhé. "Als ons wordt gevraagd om minder gas te gebruiken, dan zullen de planten het niet overleven. Zij kunnen er niet tegen als de temperatuur in de kassen wordt verlaagd. Dan is het afgelopen."

Zoeken naar een oplossing

Mocht de gaskraan dichtgaan dan krijgt de glastuinbouw te maken met hele hoge prijzen aldus Ruhé. "Ik hoop echt niet dat de kraan dichtgaat. We willen graag in gesprek met het kabinet om tot een oplossing te komen." Wat die oplossing precies is, blijft nog maar de vraag. "De oplossing moet vanuit de overheid komen," vindt Ruhé. "We voelen ons machteloos en overgeleverd aan de hoge heren."

Gas uit Nederland

"Als de kraan echt dichtgaat moeten we toch gas uit Nederland gebruiken." Ruhé wil dan wel graag dat bewoners die last ondervinden van de gaswinning worden gecompenseerd. "Als het gas toch steeds duurder wordt dan kan dat geld worden gebruikt om deze mensen te helpen."

