'Projectleider' in team van hennepkwekers veroordeeld tot celstraf

In dit pand in Meppel werd in 2017 een hennepkwekerij gevonden (Rechten: Persbureau Meter)

Een 41-jarige man uit Assen is voor betrokkenheid bij het telen van hennep in Assen, Meppel en Hoogeveen veroordeeld tot één jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Daarnaast heeft hij 76 dagen gevangenisstraf gekregen voor uitkeringsfraude.

Twee medeverdachten 37 en 54 jaar uit Borger en Marwijksoord kregen voor betrokkenheid bij dezelfde hennepkwekerijen respectievelijk 200 uur werkstraf (100 voorwaardelijk) en 200 uur werkstraf en drie maanden voorwaardelijke celstraf.

Een man (54) uit Veendam, die bij de Drentse kwekerijen betrokken was en daarnaast ook bij eentje in Winschoten is veroordeeld tot 240 uur werkstraf en zes maanden voorwaardelijk. Hij kreeg daarnaast ook drie maanden onvoorwaardelijke celstraf omdat hij, na te zijn opgepakt voor de kwekerijen, vorig jaar in Meppel werd betrapt toen hij opnieuw een hennepkwekerij wilde gaan inrichten. Ook kreeg hij de straf voor het witwassen van bijna 37.000 euro.

De rechtbank sprak een 55-jarige Assenaar vrij. Volgens het OM was de kwekerij in Winschoten van hem. Hij hoorde in tijdens de rechtszaak in december honderd uur werkstraf eisen. De rechtbank vond dat er wel aanwijzingen waren voor zijn betrokkenheid, maar te weinig hard bewijs.

Een team

De 41-jarige man uit Assen werd door andere betrokkenen omschreven als projectleider. Hij zou hebben geregeld dat de hennepkwekerijen in Assen, Meppel en Hoogeveen die in 2017 werden ontdekt werden aangelegd. Volgens het Openbaar Ministerie werkten de verdachten als een team: de één ging op zoek naar panden, de ander onderhandelde met makelaars en weer anderen richtten de wietplantages in en verzorgden de planten.

Zelf weigerde de vermeende projectleider om te praten. De uitkeringsfraude, die hij volgens de rechtbank tussen 2014 en 2018 pleegde, ontkende de man. Volgens de rechtbank blijkt uit onderzoek dat de man in die jaren 55.000 euro contant geld te besteden heeft gehad, terwijl hij geen legale bron van inkomsten had. Hij gaf over zijn contante geld niks door aan de sociale dienst van de gemeente waarvan hij een uitkering kreeg. Dat had wel gemoeten.

Kwekerijen in Assen en Hoogeveen

De hennepkwekerijen kwam de politie op het spoor naar aanleiding van tips over een huis aan de Graswijk in Assen. Daar zagen getuigen eind 2016 regelmatig veel mensen die op het erf aan het werk waren. Ook was er fel licht te zien.

Begin maart 2017 deed de politie een inval en werd een hennepkwekerij van 1300 planten gevonden in een voormalige mestsilo bij het pand. De stroom werd illegaal afgetapt. Een maand eerder was in een bedrijfspand in Hoogeveen ook een grote kwekerij bijna 1900 planten opgerold in een bedrijfspand aan de Industrieweg. DNA-sporen bij beide kwekerijen bleken afkomstig van de mannen uit Borger en Veendam.

De politie besloot hen te gaan afluisteren en volgen. Zo kwamen ook de andere drie verdachten in beeld. De vijf hadden veel contact met elkaar en werden gezien bij bedrijfspanden in Meppel en Winschoten.

Wietplantages in Meppel en Winschoten

In november 2017 vielen arrestatieteams die panden en de huizen van de vijf verdachten binnen. In Meppel werd een wietplantage met ruim 1300 planten gevonden. In het pand in Winschoten vonden agenten 350 planten. De mannen werden opgepakt en vooral de twee uit Borger en Veendam vertelden de politie veel over ieders rol. Zij bekenden alles.

Dat het ontzettend lang heeft geduurd voordat de verdachten voor de rechter moesten verschijnen, zorgt ervoor dat alleen de 'projectleider' uit Assen nog de cel in moet, zij het minder lang dan geëist. Tegen de Veendammer, die de hennepkwekerijen aanlegde, was twaalf maanden (vier voorwaardelijk geëist). Hij hoeft voor die oude zaak helemaal niet meer te zitten.

