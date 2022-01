Nieuw boek van Mariët Meester over opgroeien in gevangenisdorp

Koloniekind, het boek Mariët Meester over opgroeien in Veenhuizen (Rechten: Mariët Meester)

Mariët Meester komt met een nieuw boek. Op 19 april wordt in het gevangenismuseum 'Koloniekind, opgroeien in het gevangenisdorp Veenhuizen' gepresenteerd.

Mariët Meester groeit in de jaren '60 en '70 op als dochter van 'Meester Meester' in het gevangenisdorp. Haar vader is hoofd van de basisschool. Veenhuizen is dan nog een gesloten gemeenschap en Mariët wordt met de boevenbus naar de kleuterschool gebracht. Op zondag zit ze samen met de gevangenen in de kerk en ook op straat en thuis komt ze de gedetineerden volop tegen, bijvoorbeeld als ze de tuin van haar ouders onderhouden.

Koloniekak

Aan de hand van haar persoonlijke verhaal beschrijft ze in haar nieuwe boek hoe de inwoners van Veenhuizen samenleven met de criminelen die ze moeten bewaken. Mariet Meester publiceerde in 1990 haar eerste roman 'Sevillana' en heeft inmiddels 15 romans en verschillende andere publicaties op haar naam staan. Een van de bekendere werken is het boek 'Koloniekak', daarin interviewt ze tientallen oud-bewoners over hun leven in Veenhuizen.

