Drukte op Koemarsendijk, weg vlakbij zeearenden afgesloten

Vanwege de verkeersdrukte is de Koemarsendijk in boswachterij Gees en de Mepper Hooilanden tijdelijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Door de aanwezigheid van zeearenden in het natuurgebied wordt de plek veel bezocht door vogelliefhebbers. De bermen van de weg zijn zodanig beschadigd, dat het volgens Staatsbosbeheer Emmen-Sleen niet meer veilig is voor de weggebruiker.

"Er was geen beginnen meer aan, zoveel auto's zijn uit de natte bermen uitgetrokken," zegt Wenda Kloen, boswachter van het natuurgebied. De Mepper Hooilanden is een nat natuurgebied in de buurt van Meppen en Gees. Ecoloog Hans Dekker, van de provincie Drenthe, merkt de steeds toenemende drukte. Er is in overleg met de gemeente besloten om de weg tijdelijk af te sluiten.

Niet geluisterd

Er wordt niet geluisterd naar het verboden toegangsbord. "Het hek is al aan de kant geschoven en auto's rijden gewoon door," merkt de ecoloog op. "Er moet nu gezocht worden naar een definitieve oplossing. Bij het Zuidlaardermeer, net over de grens in Groningen, moeten bezoekers hun auto tijdens het broedseizoen aan het begin van het gebied parkeren."

Zo worden de zeearenden volgens Dekker niet gestoord, maar kunnen mensen te voet de grote vogels bekijken. "Mensen moeten er wat voor overhebben om naar ze toe te lopen."

Handhaving

Dekker laat weten dat er nu wordt gehandhaafd bij de Koemarsendijk. "Vooral in het broedseizoen van de zeearenden is dat belangrijk," vindt de ecoloog. "De dieren hebben behoefte aan rust."

