Huilende verdachte kofferbakmoord: 'Trek de stekker er maar uit'

Hans O. in de rechtbank in Assen tijdens een eerdere zitting. (Rechten: Heleen van den Broek)

Het gaat niet goed in de gevangenis met Hans O., de Emmenaar die wordt verdacht van de moord op Ralf Meinema uit Klazienaveen. Maar hij is ook niet ongeschikt voor detentie. Dat is de uitkomst van een psychologisch onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de rechtbank in Assen.

De strafzaak is in november vorig jaar uitgesteld vanwege extra DNA-onderzoek dat het Nederlands Forensisch Instituut moet gaan doen naar sporen van de 43-jarige O. op de linkerbroekzak van Meinema. Ondertussen zit de Emmenaar nog steeds vast.

Tijdens twee zittingen vorig najaar zei O.'s advocaat Nico Meijering dat zijn cliënt 'het niet meer trekt' in de gevangenis. Hij vroeg ook om vrijlating van de Emmenaar in afwachting van de inhoudelijke strafzaak. De rechtbank vond de zaak daarvoor te ernstig, maar bepaalde wel dat onderzoek moest worden gedaan naar de psychische toestand van O.

'Spuitje'

Vandaag, tijdens een nieuwe tussentijdse zitting, zat Hans O. snikkend in de rechtszaal, naast zijn advocaat. Achter hen zaten de ouders en zus van Ralf Meinema. Tegen de psycholoog die bij hem op bezoek is geweest, heeft O. onder meer gezegd dat, als hij moest kiezen tussen 'een spuitje krijgen' of in de cel blijven, hij zou kiezen voor het eerste. Maar op vragen of hij serieus aan zelfmoord dacht, reageerde de Emmenaar dat hij zichzelf nooit wat aan zou doen.

O. zou overgeplaatst kunnen worden naar een afdeling met extra zorg in Leeuwarden of naar een Psychiatrisch Penitentiair Centrum (PPC), speciaal voor mensen met geestelijke problemen, in Zwolle. Maar dat wil de Emmenaar niet.

"Het is gewoon niet meer te doen, dag en nacht hoor je geluiden. Een andere afdeling is links of rechts van waar ik nu zit, dat maakt geen verschil", huilde O. "De enige oplossing is gewoon de stekker eruit trekken. Het maakt ook niet uit wat je doet of zegt daar. Ze hebben gewoon oogkleppen op."

Anderhalf jaar vast

De Emmenaar is in oktober 2020 voor de tweede keer opgepakt voor de moord die in maart 2017 werd gepleegd. Meinema werd op 31 maart 's ochtends vroeg gevonden in de kofferbak van zijn auto, die op de rand van het Stieltjeskanaal bij Coevorden hun. Zijn lichaam was zwaar toegetakeld.

Sinds zijn arrestatie zit O. nu één jaar en drie maanden vast. Eerder zat hij ook al eens drie maanden in voorarrest. Het Openbaar Ministerie ziet onder andere in DNA-sporen en een verklaring van een anonieme bedreigde getuige het bewijs dat de Emmenaar betrokken is bij de dood van de op dat moment 31-jarige Meinema. De officier van justitie wil dat hij in de cel blijft.

Volgens advocaat Meijering blijkt uit het onderzoek van de psycholoog dat O. veel last heeft van stress. Daar krijgt hij ook medicatie voor. Hij haalde stukken uit rapport van de psycholoog aan over vlekken in het gezicht. Ook zou O. hebben gezegd dat hij "kapot gaat van onzekerheid". Meijering vindt dat zijn cliënt de inhoudelijke behandeling, die is gepland voor 13 en 14 april, in vrijheid moet kunnen afwachten. Volgens hem is er van alles af te dingen op dat wat het OM ziet als bewijs.

'Dader in eigen kring zoeken'

Meijering benadrukte dat O. uitgebreid heeft verklaard over de zaak en een alibi had voor nacht waarin Meinema van de radar verdween: hij was thuis bij zijn vrouw, die dat heeft bevestigd. "Ik heb alles netjes verteld", huilde O. zelf. "Ze moeten de verdachte in eigen kring zoeken en de verklaringen goed lezen", zei hij doelend op de omgeving van Meinema. "Ik ben niet degene die met namen van anderen strooit."

Voor politieagenten hem nog altijd snotterend meenamen de rechtszaal uit, mompelde hij nog iets over de verjaardag van zijn zoontje. Dinsdag bepaalt de rechtbank of hij vrijkomt of vast blijft zitten.

