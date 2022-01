Ook spits Mart Lieder naar FC Emmen

Vanmiddag werd al bekend dat FC Emmen zich gaat versterken met NEC-aanvaller Ole Romeny. En daar komt nog eens spits bij, want ook de 31-jarige Mart Lieder is onderweg naar Drenthe.

Lieder speelde in Nederland voor RKC, Vitesse, FC Dordrecht en FC Eindhoven. In totaal kwam hij tot 133 wedstrijden in het Nederlandse betaald voetbal (waarvan 56 in de eredivisie), waarin hij 57 keer scoorde. In het buitenland droeg Lieder de kleuren van het Zwitserse FC Aarau en in Denemarken van SønderjyskE en Odense BK.

Lieder is de partner van Tess Wester, keepster van de Oranje-handbaldames en voormalig speelster van E&O uit Emmen.

Romeny

Eerder vandaag werd al bekend dat Emmen zich zou gaan versterken met Ole Romeny. Hij kwam in 2011 bij de jeugdopleiding van N.E.C. en maakte in 2018 zijn debuut bij de Nijmeegse hoofdmacht. Daar speelde hij tot op heden, behoudens een huurperiode bij Willem II in het seizoen 2020/2021. De jonge aanvaller heeft al 88 wedstrijden in het betaalde voetbal achter zijn naam staan, waarvan 21 eredivisieduels. In totaal trof hij elf keer doel.

