Tieners horen werk- en celstraf eisen voor verwoestende brand restaurant in Zuidlaren

Tegen twee jongens van 16 en 18 jaar uit Zuidlaren en Winschoten heeft justitie vandaag tachtig uur werkstraf en twee maanden voorwaardelijke jeugddetentie geëist. De twee stichtten in mei vorig jaar brand bij De Rooie Kater in Zuidlaren. Het restaurant werd compleet verwoest.

De tieners werden op 31 mei, een week na de brand, opgepakt. Of de twee hebben bekend, is niet duidelijk. De zaak werd vanwege hun leeftijd achter gesloten deuren behandeld bij de rechtbank in Assen. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) hebben de twee wisselende verklaringen afgelegd over wat er is gebeurd.

Overkapping van hout

De officier van justitie vindt dat er genoeg bewijs is dat ze allebei schuldig zijn. Dat baseert ze mede op de verklaring van een getuige en wat de jongens zelf aan de politie hebben verteld. Volgens haar hebben ze deodorant "met open vuur in aanraking gebracht" en op die manier papier of karton in brand gestoken.

"Door dit te doen onder een overkapping van hout, omringd door deels houten stoelen en houten tafels én door de rokende resten onbeheerd achter te laten, hebben ze bewust de kans aanvaard dat ook andere spullen, zoals stoelen en tafels of de houten overkapping vlam zouden vatten", aldus de officier. Ze denkt niet dat de twee het doel hadden om het hele restaurant te laten afbranden.

De jongens zitten niet meer vast. De oudste van hen is in september ook in zijn woonplaats Winschoten opgepakt vanwege een winkeldiefstal: hij nam drank mee uit een supermarkt.

Herbouw restaurant

De brand brak op maandag 24 mei aan het eind van de middag uit. Het liep uit op een uitslaande brand, waarbij uiteindelijk hele restaurant werd verwoest. Eigenaar Arie Oppewal dacht meteen al aan brandstichting. Volgens hem hadden jongeren onder zijn overkapping zitten te chillen. Aanvankelijk werden drie verdachten opgepakt, maar één van hen is niet vervolgd vanwege gebrek aan bewijs.

Oppewal, die gelijknamige restaurants in Eelde en Beilen heeft, laat De Rooie Kater in Zuidlaren herbouwen. Vorig jaar zomer liet hij weten dat hij binnen een jaar een nieuw eethuis op dezelfde plek wil laten bouwen.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

