Dader steekpartij bij tentfeest Valthe opnieuw jaar de cel in om drugsgebruik

Een 46-jarige man die is veroordeeld voor een steekpartij bij een tentfeest in Valthe in 2018 moet terug de gevangenis in. Dat heeft de rechtbank in Assen bepaald. De man uit Winschoten werd in 2019 veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan één voorwaardelijk. Dat jaar voorwaardelijk moet hij nu alsnog uitzitten, omdat hij drugs heeft gebruikt.

De feestavond in de tent tijdens de Feestweek Valthe liep in september 2018 dramatisch af voor een 19-jarige man uit Nieuw-Weerdinge. Zijn vriendengroep kreeg het aan de stok met de Winschoter die de tent was uitgezet, omdat hij binnen een vrouw met een mes had bedreigd.

Tegenover de Nieuw-Weerdinger en zijn vrienden trok de Winschoter, die veel had gedronken en speed had gebruikt, opnieuw een mes. Totaal onverwacht stak hij de toen 19-jarige man meerdere keren, onder meer in het gezicht en zijn been. Hij stak zo om zich heen dat hij ook zijn eigen kameraad in zijn buik raakte. Beide mannen raakten zwaargewond. De man uit Nieuw-Weerdinge heeft blijvende littekens in zijn gezicht.

Cocaïne en speed gebruikt

In juli 2019 veroordeelde het gerechtshof in Leeuwarden hem tot drie jaar gevangenisstraf, waarvan één jaar voorwaardelijk. Na twee jaar cel moest de man zich laten behandelen voor een psychische stoornis. Ook kreeg hij allerlei voorwaarden, waaronder een drugsverbod en verplicht reclasseringstoezicht opgelegd.

In januari vorig jaar testte hij positief op het gebruik van cocaïne. De man ontkende gebruikt te hebben. In september bleek uit een urinetest dat hij speed had gebruikt. Toen hij in november werd opgepakt in een auto, waarin ook drugs lag en weigerde mee te werken aan een speekseltest, was voor de reclassering de grens bereikt.

'Ritalin van een vriend'

Eerder deze maand moest de man, die sinds november weer vastzit, tekst en uitleg geven aan de rechtbank. Hij ontkende ook toen dat hij drugs had gebruikt. De positieve test van september kwam volgens hem omdat hij Ritalin van een vriend had gebruikt vanwege zijn ADHD. De reclassering en ook de rechtbank gelooft dit verhaal niet.

Door het drugsgebruik neemt volgens de rechtbank de kans toe dat de man weer een misdrijf gaat plegen. Ook het geweld in Valthe pleegde hij onder invloed van onder meer drugs. Omdat hij zich niet aan de afspraken heeft gehouden en er ook niet eerlijk over is, neemt de man geen verantwoordelijkheid, vindt de rechtbank. Het komende jaar zit hij dus weer in de gevangenis.

