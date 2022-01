Sudosa-Desto strijdend uit bekertoernooi na nederlaag tegen eredivisionist Taurus

Met het verlies van de Assenaren verdwijnt het laatste Drentste team uit het bekertoernooi. Taurus, de winnaar van het bekertoernooi in 2018, plaatste zich voor de kwartfinales.

In een redelijk gevulde sporthal Olympus (er mocht weer publiek bij vanavond) greep de thuisclub verrassend de eerste set. Nadat de gasten uit Houten de eerste twee setpunten nog weg wisten te werken was het derde setpunt beslissend, na een uitstekend blok van de ervaren rot in de selectie van Sudosa-Desto: Sander Scheper.

Weergaloze omhaal

In de tweede set, die naar Taurus ging, kwam het hoogtepunt zonder twijfel van Sudosa-speler Arnoud Smit die met een fantastische omhaal, á la Marco van Basten in zijn glorietijden, een rally in leven hield. Het punt dat uiteindelijk door Sudos-Desto werd gepakt bleek uiteindelijk niet voldoende voor de setwinst, maar wel voor een staande ovatie vanaf de tribune.

Uiteraard mocht er weer publiek bij zijn vanavond. (Rechten: RTV Drenthe)

Net geen vijfsetter

In de derde set leek Sudosa-Desto gebroken, maar niets bleek minder waar. De thuisclub veerde nog één keer op en dankzij magistrale punten van uitblinker Niek Schiphof en Arjan Westra was de vierde set razend spannend. Sudosa-Desto leek aanvankelijk op weg naar een vijfsetter, maar de 10-5 voorsprong was een kwartiertje later veranderd in 16-16. Het bleek gelijk op gaan tot 22-22, waarna Taurus drie punten op rij maakte en de wedstrijd besliste.

'Tevreden, maar stiekem had er meer in gezeten'

"Ik heb genoten", aldus Sudosa-Desto coach Henk Gootjes. "Toch heb ik het gevoel dat er meer in had gezeten vanavond. In de vierde set lieten we wat kansen liggen. Toch ben ik al met al dik tevreden over onze prestatie. We hebben laten zien heel lang mee te kunnen met een team uit de eredivisie en dat was voorafgaand aan het duel van vanavond het doel."