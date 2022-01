ACV-doelman Wormmeester stopt

Ben Wormmeester stopt aan het einde van dit seizoen bij ACV met voetballen op het hoogste niveau. De 32-jarige keeper heeft dan tien seizoenen deel uitgemaakt van de eerste selectie. In die periode was hij vrijwel altijd eerste doelman, maar twee ernstige knieblessures hielden hem ook lange tijd aan de kant.

"Het is een beslissing op gevoel", aldus Wormmeester. "In de tien seizoenen ACV is dit het derde jaar met corona. Als je daardoor een tijdje niet kunt voetballen en je bent veel thuis, dan merk je de vrijheid in je privé-situatie met twee kleine kinderen. Eigenlijk verlengde ik ieder jaar automatisch, maar in de laatste drie seizoenen moest ik er steeds langer over nadenken."

De doelman beschouwt zijn knieblessures uiteraard als dieptepunten in zijn loopbaan. De hoogtepunten voor de Assenaar waren de (verloren) beslissingswedstrijd met ACV in Rijssen tegen Spakenburg om een plek in de derde divisie en het kampioenschap in de hoofdklasse in 2017.

Via FC Groningen, Veendam en PKC'83 terug bij ACV

Wormmeester begon zijn loopbaan bij ACV, waarna hij in de jeugdopleiding van FC Groningen belandde. Hij speelde er tot en met de A1. Daarna volgden twee seizoenen in de selectie van SC Veendam en twee seizoenen PKC '83. In 2012 keerde hij terug bij de club waar het allemaal begon.