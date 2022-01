Museum, muziekschool, concertzaal: wordt melkfabriek Noordbarge een muziekfabriek?

Wel als het aan Koos Salomons uit Emmen ligt. Zijn reddingsplan behelst de verhuizing van de klankkasten naar de oude melkfabriek in de wijk Noordbarge. Een muziekschool en een concertzaal zijn ook inbegrepen in zijn initiatief.

Salomons loopt met glinsterende ogen door de expositieruimte van Centrum Beeldende Kunst (CBK). Oog voor het artistieke werk aan de muren heeft hij niet. In zijn hoofd is de ruimte al veranderd in een muziektempel en museum. "Daar in de hoek zie ik zelfs ruimte voor een kleine bistro of iets dergelijks."

Wandeling

Het plan viel hem te binnen tijdens een rondwandeling door Noordbarge. "Het CBK verhuist in het najaar van 2023 naar het Rensenpark. De vrijgekomen ruimte moet de redding vormen voor het museum in Barger-Compascuum.

Als deze oplossing doorgang kan krijgen, dan zou dat een enorme opluchting zijn voor Wietze Koops, penningmeester van het Harmonium Museum.

Korte tijd geleden leek het einde onafwendbaar, legt hij uit. "Vorig jaar maakte het Veenpark bekend zich te willen vernieuwen. In die nieuwe opzet is geen plek bedacht voor het museum", aldus Koops. In de Cultuurnota van de gemeente wordt gestuurd op verzelfstandiging van het museum.

Niet toereikend genoeg

Op eigen houtje verder binnen de grenzen van het park zou kunnen. Investeren in een eigen ingang en parkeergelegenheid is daarvoor een must. De middelen van het museum zijn echter niet toereikend.

Nadat de gemeente het Veenpark voorzag in financiële ondersteuning, verwachtte het museumbestuur dat de gemeente ook nog bij het museum zou aankloppen. Om mee te denken over de toekomst. "In het overleg raadde de gemeente ons aan om er vooral met het Veenpark uit te komen. Verder dienden we ook nog rekening te houden met minder subsidie in de toekomst." Een erg teleurstellende uitkomst, aldus Koops.

Pijn in het hart

Tussendoor dunde het bestuur steeds verder uit. De grondlegger van het museum, Jan Vos, trok zich een aantal jaren geleden terug vanwege gezondheidsredenen. Na hem volgden meer, waarbij Koops als enige dreigde over te blijven. "Dat kan ik niet en wil ik niet." Met pijn in het hart viel toen het besluit om het huidige museum op te doeken.

Het nieuws viel bij de vrijwilligers van het museum rauw op hun dak. Ook bij Koos Salomons. "Ik dacht: dat kan pot-ver-drie toch niet waar zijn." Hij besloot de taak op zich te nemen op zoek te gaan naar vervangende ruimte.

Het verhaal gaat verder onder de foto

De oude melkfabriek in Noordbarge moet het nieuwe onderkomen worden (Rechten: RTV Drenthe/Dylan de Lange)

CQ

In de oude melkfabriek komt maar liefst 1.000 vierkante meter aan ruimte vrij. Ruimte zat om niet alleen de harmoniums te stallen, maar ook om het concept breder te trekken. Een bijkomend initiatief dat hem nauw aan het hart gaat is de terugkeer van een volwaardige muziekschool in de melkfabriek. "Na het verdwijnen van kunstencentrum CQ, zijn muziekdocenten overal en nergens terecht gekomen.

Enkele zitten in een bedrijfspandje op een industrieterrein in Barger-Oosterveld. "Koren en muziekgezelschappen moeten zich redden met een klaslokaal of een bibliotheekzaal. Het is Emmen onwaardig", meent hij.

Naast oefening en repetities ziet Salomons ook de mogelijkheid voor optredens. Niet alleen van leerlingen, maar bijvoorbeeld ook bandjes. In het CBK is er ruimte voor een publiek van vijftig tot honderd man, schat hij.

Geen mens

Salomons rekent voor dat de Muziekfabriek, zoals hij het initiatief heeft gedoopt, goed is voor 5.000 bezoekers per jaar. De vijftig vrijwilligers van het Harmonium Museum zouden een rol van betekenis kunnen spelen bij het runnen er van.

Hij heeft zijn plan inmiddels ingediend bij de gemeente. "De reactie was enthousiast, maar niet tegen elke prijs." Salomons pleit voor een extra bijdrage van 60.000 euro per jaar vanaf 2024 van provincie en gemeente. "Dat gaat me lukken, geen mens die me tegenhoudt", aldus de geestdriftige Salomons.