Oproep van vogelonderzoeker: let op gekleurde ringen

Doe jij vandaag of komend weekend mee met de Nationale Tuinvogeltelling? Vogelonderzoeker René Oosterhuis grijpt dit jaarlijkse telmoment aan om meer gegevens over noordelijke huismussen en Turkse tortels te krijgen.

Oosterhuis onderzoekt sinds 2007 huismussen. Het gaat niet goed met huismusjes. De laatste twee decennia is het aantal broedparen landelijk maar liefst met 50 procent afgenomen. Redenen zijn onder meer het verslechterde voedselaanbod (denk aan de afname van het aantal insecten) en minder nestgelegenheid.

Hoe ver vliegen ze?

Met onderzoek wil Oosterhuis meer inzicht krijgen in de afstanden die de huismussen afleggen. Dat doet hij door middel van het ringen en vervolgens monitoren van de vogels. "Dit moet een beter beeld geven over hoe ver ze vliegen, met name de jongen. Stel dat je een gebied weer geschikt wilt maken voor de huismussen, dan moeten ze er wel kunnen komen", geeft Oosterhuis aan.

Tot nu toe ontving hij gegevens van vogelaars die waarnemingen van de gekleurde ringen aan hem doorgaven. "Met deze bredere oproep hoop ik op meer data. Zie je een huismus met gekleurde ringen? Probeer dan een foto te maken. Of geef anders de kleuren door van de ringen op de beide poten. Denk daarbij vanuit de vogels zelf: links is dus de linkerpoot van de vogel vanuit de vogel zelf." Als voorbeeld de vogel van bovenstaande foto: rechts: wit boven, metaal onder. Links: blauw boven, geel onder.

Turkse tortels

Oosterhuis heeft sinds 2010 ook de Turkse tortels is het vizier. Deze vogels hebben een lichtgroene kleurring gekregen met daarop een inscriptie van twee letters of cijfers. Ze zijn als jonge vogels geringd in Leek maar daarna vertrokken om ergens in Noord-Nederland een broedplek te zoeken waar ze de rest van hun leven blijven. Het onderzoek geeft inzicht in waar de tortels naar toe gevlogen zijn. Ook levert het onderzoek informatie op over hoe oud een tortel kan worden.

Meldingen van gekleurringde Turkse tortels en huismussen zijn welkom bij Oosterhuis en kan je doorgeven via: reneoosterhuis[at]ziggo.nl.

