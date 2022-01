Veendorp vervangt Araujo in kraker tegen Excelsior

Tenminste als de twee nieuwste aanwinsten morgen meteen van de partij kunnen zijn, dat was tot gisteravond nog de vraag.

Helaas voor Dick Lukkien kan hij in het duel tussen de nummers 3 en 2 van de Keuken Kampioen Divisie niet het principe 'never change a winning team' hanteren. Één van de meest stabiele spelers is er namelijk niet bij. Miguel Araujo heeft interlandverplichtingen en speelt vanavond met Peru het belangrijke WK-kwalificatieduel tegen Colombia. De dankbare- of juist ondankbare taak om hem morgen te vervangen is weggelegd voor Keziah Veendorp. "Haha, hier hebben we het wel vaker over gehad. Hij doet het goed en er is totaal geen reden om hem eruit te halen en dus ben ik weer een keer zijn stand-in", aldus de Groninger na de training van gisteren in Rood Wit TV.

Verder lijkt de opstelling voor morgen een kopie van die van een week geleden in het thuisduel tegen NAC (2-0 zege), al is het nog wel even afwachten hoe het gaat met Lorenzo Burnet die gisteren de training vroegtijdig verliet met een pijnlijke arm.

'Excelsior is meer dan Thijs Dallinga alleen'

Eerder dit seizoen (op 9 oktober) won Excelsior van FC Emmen. In de Oude Meerdijk werd het 0-1 door een treffer van, wie anders dan, Thijs Dallinga. De oud-jeugdspeler van de Drentse club is met 25 goals topschutter van de Keuken Kampioen Divisie en uiteraard de man om in de gaten te houden. "Maar Excelsior is meer dan alleen Dallinga", aldus Dick Lukkien in Rood Wit TV. Natuurlijk is Thijs goed, maar dat komt ook door de spelers die om heen staan en hem bedienen zoals Reuven Niemeijer."

Volgens Lukkien zit Excelsior, na een geweldige eerste seizoenshelft, nu even in een mindere fase qua resultaten (twee punten uit de laatste vier duels) maar was de 2-3 nederlaag van afgelopen dinsdag tegen ADO Den Haag niet terecht. "Excelsior verdiende minimaal een punt."

'De groep is hongerig, wil beter én ik heb het gevoel dat dat ook kan'

"Maar ik kijk toch vooral naar mijn eigen ploeg. Ik vind dat we steeds stabieler worden en aan de andere kant heel kritisch blijven. De groep is hongerig, wil beter en ik heb het gevoel dat dat ook kan."