Eetbare tuin: 'Oogsten zonder te zaaien'

In Schipborg, midden in het nationale park Drentsche Aa, ligt de eetbare tuin van Marlies Durant.

Natuurlijk

Durant is ontwerper van eetbare tuinen en heeft zelf ook een eetbare tuin waarin de natuur alle ruimte krijgt. "Er staan veel wilde planten in mijn tuin. Ik kijk vooral wat er opkomt, in het voorjaar zijn het veel planten die insecten trekken. Ik bedenk het ontwerp met de dingen op de juiste plek en dan creëer ik de voorwaarden daarvoor."

Eigen ontwerp

Zo is het ook gegaan bij de vijver in haar tuin. "Die hebben we zelf uitgegraven en de uitgegraven grond hebben we op een walletje gelegd. Vervolgens zie je dat er dingen vanzelf opkomen. Er staat hier veel watermunt, die staat nu in bloei. Maar ook teunisbloemen, en de moerasspirea hangt daar over het water. Het zijn planten die ook wild in de Drentsche Aa voorkomen. Ik laat ze zoveel mogelijk hun gang gaan. En er komen zelfs orchideeën op.

Insecten

"Dit zijn drie voorbeelden van wilde planten die insecten trekken", laat Durant zien. "De stinkende gouwe is van het vroege tot late voorjaar erg mooi. De rode klaver is een geschikte stikstofbinder en de springbalsemien heeft eetbare zaden, ook voor ons mensen."

Oogst

"Ik hou van een mooie tuin maar ik wil ook laten zien dat mensen in harmonie kunnen leven met de natuur. Je kunt tegelijkertijd opbrengst hebben, oogsten zonder te zaaien eigenlijk. Het oogsten van wilde planten kunnen we in onze eigen tuin doen."

