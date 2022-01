Green Planet investeert ruim 40 miljoen in nieuwe waterstofprojecten

Hij bedacht daarvoor een reclametoren langs de A28. "Zonder die toren geen investering", zegt hij. Maar omwonenden zijn niet blij. Komende dinsdag bespreekt de politiek in Hoogeveen het plan tijdens de raadsvergadering.

Doorten wil vol inzetten op waterstof. Vooral bij grootgebruikers als vrachtwagens kan het een enorme milieu-impact maken, stelt de ondernemer. Grootgebruikers maken zijn investeringen ook sneller rendabel. "Maar niemand weet dat we hier zitten", schudt Doorten zijn hoofd. "We zitten langs de snelweg, maar achter de bosjes. Geen mens dat ons ziet. Daarom hebben we de reclametoren nodig. Daardoor gaat het aantal bezoekers worden verdubbeld."

Inwoners van het naastgelegen dorp Pesse zijn het er niet mee eens. Zij vrezen voor hun uitzicht als daar een flitsend tv-scherm langs de weg komt te hangen.

Waterstofauto's

In totaal gaat Doorten ruim 40 euro miljoen investeren, waarvan 18 miljoen euro aan subsidie. In het project trekt hij op met 73 partners, variërend van (semi-)overheid tot transportbedrijven. Een groot deel van het geld gaat naar materieel. Green Planet wil zo'n honderd waterstofauto's en tientallen waterstofvrachtwagens kopen om deze te leasen aan mensen die willen overstappen naar waterstof. In de toekomst zou Doorten ook graag waterstof willen leveren op plekken waar nu diesel gebruikt wordt in zware machines, zoals bouwplaatsen.

Green Planet gaat de waterstof afnemen bij Nobian in Delfzijl. Dat is een chemisch bedrijf dat onder meer chloor maakt. Waterstof ontstaat daarbij als restproduct.

Tekst gaat verder onder foto

Groen tankeiland bij Green Planet Pesse (Rechten: RTV Drenthe)

Tankeiland

De aanleg van een eigen elektriciteitsnetwerk bij Green Planet is inmiddels afgerond. De energie is afkomstig van 1400 zonnepanelen die op het dak liggen van een bedrijfshal iets verderop. Er is een speciale kabel aangelegd om de energie naar het tankstation te transporteren.

Het groene tankeiland voor trucks is bijna klaar. Daar kan straks bio-LNG getankt worden. Auto's kunnen al gebruik maken van waterstof, maar voor vrachtwagens moet dat straks ook gaan gebeuren.

Of naast het elektriciteitsnetwerk en het groene tankeiland ook de waterstofplannen voltooid kunnen worden hangt af van de komst van de reclametoren. Komende dinsdag wordt het onderwerp behandeld in de raadsvergadering van Hoogeveen.

Lees ook: