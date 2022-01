Jan van Peer uit Emmen is nu wel klaar met de aandacht: 'Ik hoef niet in beeld te staan als held'

Jan van Peer is ondernemer in Emmen. Hij heeft er zijn eigen beddenzaak. En sinds kort is hij ook held. "Ik vind het wel leuk. Ik moet er wel om lachen." Want hij maakt ineens heel wat mee. Zit hij gisteren op de fiets naar zijn zaak, claxonneert er een automobilist naar hem. "Gaat raampje naar beneden. Hé, held!", lacht hij. Woensdagavond gaat hij uit eten bij een Italiaans restaurant. Loopt hij het restaurant binnen, begint iedereen te klappen.

Overigens ziet hij zichzelf niet als held. "Wat is een held? Een held is iemand die voorkomt dat een ander doodgaat. Dat heb ik niet gedaan", zegt hij nuchter. Wat hij wel heeft gedaan is ingrijpen tijdens een beroving.

Beroving voor zijn zaak

Voor zijn beddenzaak vond maandag op klaarlichte dag een beroving plaats. Van Peer rent zijn zaak uit en komt tussen slachtoffer en dader. De Emmenaar probeert de overvaller, die een telefoon uit de zak van het slachtoffer jatte, in een hoek te drukken. Op een gegeven moment komt de dader met een mes, waarna de ondernemer terug zijn zaak in duikt.

Van Peer: "Voordeur dichtgegaan. Daar begin je niets tegen natuurlijk. Gelukkig heeft mijn klant die ik hielp het ook allemaal gezien. Dat was een hele goede getuige, want de politie vraagt hoe het is gegaan." De dader is later opgepakt.

Beelden van het optreden van Van Peer zijn viraal gegaan. Bekijk de beelden hieronder:

"Dumpert heeft mij op een gegeven nog gebeld. Je staat in de top vijf op nummer 1. Wil je nog een interview hebben? Dan kom je ook in beeld. Ik heb gezegd: dat wil ik allemaal niet. Het moet ook een keer klaar zijn."

En dat is het nu. "Ik hoef ook niet in beeld te staan als held." Hij wil nu weer gewoon zijn bedden verkopen. De Google Ranking van zijn bedrijf is in een paar dagen tijd in ieder geval enorm gestegen.

