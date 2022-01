Blijft grensverdrag onneembare horde voor windpark Zwartenbergerweg?

De gemeente Emmen heeft als taakstelling meegekregen om ruimte te creëren voor het opwekken van 95,5 megawatt aan windenergie. Bij de Pottendijk bij Emmer-Compascuum, langs de N34 bij Westenesch en de Zwartenbergerweg in Barger-Compascuum zijn daarom locaties aangewezen voor respectievelijk veertien, vijf en zeven molens. Voor de Pottendijk zijn de vergunningen inmiddels vergeven, maar voor de twee resterende locaties nog niet.

Straal van 374 meter

Bij de aangewezen plek langs de Zwartenbergerweg lopen de ontwikkelaars zich te hoop tegen het uit 1824 stammende Verdrag van Meppen. Volgens deze afspraak tussen Nederland en het toenmalige koninkrijk Hannover is er geen bebouwing toegestaan in een straal van 374 meter vanaf de grens. Precies in het beoogde gebied voor de geplande turbines.

Een innovatief project als SEREH maakt ontheffing wellicht mogelijk. Het haalbaarheidsonderzoek startte een aantal jaren geleden en loopt nog tot en met dit jaar.

Teruggeworpen

Pure Energie besloot niet op een paard te wedden en onderzocht in de tussentijd naar een mogelijk alternatief. "Er is gekeken naar de mogelijkheid om de molens net buiten het gebied van het grensverdrag te plaatsen", aldus directeur Arthur Vermeulen.

De turbines zouden in dat geval dichter op de omliggende woningen komen te staan. Afstemming met de eigenaren was daarvoor noodzakelijk. "Bij de Raad van State werden in soortgelijke situaties uitspraken gedaan die deze optie helemaal onderuit haalden."

Waarmee de windparkbouwer wordt teruggeworpen op het SEREH-onderzoek als enige mogelijkheid. Volgens Vermeulen lopen er al wat eerste gesprekken met partijen in Duitsland. Hij schat de kansen redelijk optimistisch in. "Anders probeerden we het niet."

De beoogde locatie voor windpark Zwartenbergerweg (Rechten: Steven Stegen)

Mocht de horde van het Verdrag van Meppen zijn genomen, wacht Pure Energie de volgende: de toegestane tiphoogte van de molens. De gemeente Emmen heeft die op maximaal 149 meter bepaald.

Volgens Vermeulen is het noodzakelijk hoger te bouwen. "Je moet al gauw denken aan een hoogte van 230 tot 250 meter."

Qua exploitatie kan het anders niet uit vanwege de afbouw van beschikbare subsidies. Instemming van omwonenden is in dat geval een voorwaarde. "Het is een punt dat bespreekbaar is, is onze indruk. Maar daarvoor moeten we nog om tafel."

N34

Dezelfde hoogtes zijn ook nodig bij de locatie bij Westenesch en de N34. Pure Energie is ook bij deze locatie betrokken. Het oprekken van de hoogte maakt dat er minder exemplaren zouden hoeven te staan, aangezien grotere turbines meer energie opbrengen. Zolang er wordt vastgehouden aan 149 meter, ziet hij 'weinig perspectief' voor deze plek.

Volgens woordvoerder Marianne Tiemens wordt het eindrapport over SEREH in het tweede kwartaal van dit jaar verwacht. Het rapport vormt de basis van het overleg tussen de provincie Drenthe en Landkreis Emsland over het verdragsgebied. "Aan de hand van de conclusies kunnen de windparkontwikkelaars bepalen of zij perspectief zien in realisatie van SEREH als grensoverschrijdend windpark."

Gebrek aan capaciteit

De realisatie van de windparken zou eigenlijk vorig jaar al zijn afgerond. Geen een park zit nog in de buurt van oplevering. Wat ook meespeelt is het gebrek aan capaciteit op het elektriciteitsnet. "Gemeente, provincie en netwerkbedrijven zijn met elkaar in gesprek om dat op te lossen. Het aansluiten van extra windparken lukt op dit moment niet. Daar hebben wij als gemeente geen invloed op."

Het verstrijken van de deadline heeft verder geen invloed op de taakstelling. "We blijven er aan werken om te voldoen aan die 95,5 megawatt."

Lees ook: