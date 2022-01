Taakstraf geëist voor diefstal benzine uit auto’s door gat in tank te boren

Een 51-jarige man uit Tynaarlo heeft volgens de officier van justitie uit vijf auto's benzine gestolen, door een gat in de tank te boren. De vloeistof liet hij in een plastic bak lopen. Tegen de man is een taakstraf van 240 uur geëist. De verdachte spreekt alle beschuldigingen tegen.

De politie kreeg begin 2020 opvallend veel meldingen binnen van brandstofdiefstallen in Noord-Drenthe en Groningen. Autobezitters parkeerden hun wagen en ontdekten bij terugkomst een lege tank. De benzinedief sloeg toe in Haren, Annen, Paterswolde en Tynaarlo. In Haren rook een vrouw bij het openen van haar auto een sterke benzinelucht. Onder haar auto stond een witte bak, waar benzine stroomde in.

Camerabeelden

Een getuige meldde zich. Die had een man bij een auto zien hurken. Toen hij werd betrapt stapte hij in een auto en reed weg. De getuige gaf een goede beschrijving van de man en de auto. Bij een fitnescentrum zag een agent in burger een man tussen twee auto's zitten. Die stond op, maakte een grapje en reed in een auto weg. Later bleek de auto, waar de man naast gehurkt zat, lek te zijn geboord. Deze actie is vastgelegd door de bewakingscamera van het sportcentrum.

Stinkende auto

De zaak kwam aan het rollen doordat een garagehouder bij de politie meldde dat bij hem een auto was binnengebracht die sterk naar benzine rook. De auto was van deze verdachte. Hij had een lekkende tank in zijn auto gehad, waardoor de wagen zo sterk rook. Ook werd in die tijd de brandweer gebeld in verband met een benzinelucht bij een woning in Tynaarlo. Dit was het adres van de verdachte. De lucht kwam uit de toiletruimte. Hij was zijn auto aan het schoonmaken, zei de man tegen de rechter.

Boortje

De verdachte moest zich ook verantwoorden voor een diefstal in een bouwmarkt in Groningen. Hij ontkende ook die diefstal. De spullen in zijn zakken had hij eerder al eens afgerekend, vertelde hij op zitting. De officier van justitie geloofde geen woord van wat de verdachte zei. Er is volgens haar voldoende bewijs om hem te kunnen veroordelen. In de auto van de man lag een boortje met materiaalresten van de auto van een van de aangevers.

Zelf slachtoffer

Volgens de aanklaagster is het ook opvallend dat de verdachte telkens in de buurt was, toen de diefstallen werden gepleegd. Deze informatie komt uit de telefoon van de verdachte. De man zei dat hij notabene zelf het slachtoffer is geworden van de benzinedief. Uit zijn beide auto's was op dezelfde wijze brandstof gestolen. Ook hierbij plaatste de officier van justitie vraagtekens.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

