KNVB wil alle competities amateurvoetbal volledig uitspelen

De KNVB voerde gisteren overleg met een afvaardiging van de clubs uit de hoogste divisies van het amateurvoetbal en daarbij kwam ook aanpassing van de competitie-opzet ter sprake. Het doel is nu echter om het seizoen op de geplande manier uit te spelen, inclusief nacompetitie.

Eerst inhaalwedstrijden

De zogeheten A-categorie, waar onder meer eerste elftallen onder vallen die in de Tweede Divisie tot en met de vijfde klasse uitkomen, wordt in het weekeinde van 5 en 6 februari hervat met inhaalwedstrijden uit de eerste competitiehelft. Halverwege maart start dan de tweede competitiehelft, zo'n zes weken later dan de bedoeling was. In de B-categorie, het meer recreatieve voetbal, wordt de competitie komend weekeinde al hervat.

De KNVB erkent dat met het gekozen scenario "bewust een risico" wordt genomen, omdat "nieuwe of onvoorziene ontwikkelingen" en afgelastingen vanwege coronabesmettingen binnen teams "het beoogde verloop van de competitie" in gevaar kunnen brengen. Het bestuur van de bond kan dan alsnog ingrijpen. "Het hoofddoel is en blijft om de competitie uit te spelen en de wens is om deze niet te veel op de schop te gooien."

'Extra belangrijk'

De afgelopen twee seizoenen werden ernstig verstoord door de coronapandemie. Daardoor vond ook amper promotie en degradatie plaats in het amateurvoetbal. De KNVB vindt het daarom "extra belangrijk" om nu de competities wel helemaal uit te spelen. "Na twee jaar ervaring met corona is duidelijk dat er altijd onzekerheid is over de toekomstige ontwikkeling hiervan. De zorgen voor het vervolg van het seizoen zijn dus niet weg."

Om te voorkomen dat clubs bij besmettingen in hun selecties snel afzeggen voor wedstrijden, heeft de KNVB de regels aangescherpt. Een team uit de A-categorie mag slechts één keer om uitstel vragen vanwege coronabesmettingen. In de laatste vier speelrondes is dat sowieso niet meer mogelijk.