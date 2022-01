Achterstand loopt op: liefst 1.688 positieve coronatests in Drenthe

In Drenthe zijn het afgelopen etmaal 1.688 nieuwe positieve coronatestuitslagen geregistreerd. Dat is het hoogste aantal meldingen op één dag in onze provincie.

De cijfers geven een vertekend beeld omdat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) al ruim een week met een achterstand kampt. Veel besmettingen zijn al wel vastgesteld, maar nog niet geregistreerd.

Gisteren kwamen er in Drenthe nog bijna 900 nieuwe gevallen bij. In de afgelopen 24 uur zijn geen sterfgevallen gemeld. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is niet bekend. Die cijfers zijn de hele week nog niet beschikbaar geweest.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens met het coronavirus sinds 27 februari 2020 (bron: RIVM, 28-01-2022)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 3789 (+62) 10 23 Assen 10457 (+263) 85 26 Borger-Odoorn 3890 (+78) 39 23 Coevorden 6663 (+91) 68 35 Emmen 20208 (+368) 231 97 Hoogeveen 10967 (+235) 101 48 Meppel 6150 (+109) 40 37 Midden-Drenthe 5039 (+106) 45 32 Noordenveld 4623 (+95) 41 28 Tynaarlo 4653 (+104) 31 26 Westerveld 2731 (+53) 23 23 De Wolden 4775 (+112) 44 32 Onbekend 607 (+12) 0 0

Achterstand steeds groter

Door de achterstand heeft het RIVM in heel Nederland nog nooit zo veel positieve coronatests geregistreerd als het afgelopen etmaal. Het instituut kreeg 74.085 meldingen. De achterstand is vandaag opgelopen tot zo'n 76.000 meldingen over de afgelopen elf dagen, ongeveer 4000 meldingen meer dan gisteren. Op woensdag liep het RIVM een recordaantal van 78.000 positieve tests achter op de werkelijkheid.

In de afgelopen zeven dagen zijn 427.733 positieve tests doorgegeven, gemiddeld 61.105 per dag. Voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis komt dat gemiddelde boven de 60.000 uit. In ongeveer twee weken tijd is het gemiddelde verdubbeld.

Het RIVM kreeg in de afgelopen dag negen meldingen van sterfgevallen door corona. Het gaat om inwoners van de gemeenten Den Haag, Utrecht, Apeldoorn, Dordrecht, Almelo, Huizen, Bunschoten, Alblasserdam en Schouwen-Duiveland. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn gestorven. Bovendien kan het werkelijke aantal doden hoger liggen. Het is namelijk niet verplicht om te melden dat een coronapatiënt is overleden.

In de afgelopen zeven dagen zijn 64 sterfgevallen gemeld. Dat is vergelijkbaar met het niveau over de afgelopen periode.