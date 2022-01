Eerste schop in de grond voor aanleg glasvezel in Hollandscheveld en omgeving

De aanleg van glasvezel is begonnen in Hollandscheveld en omgeving. De eerste schop wordt in de grond van Noordscheschut gezet. De graafwerkzaamheden zullen tot en met augustus 2022 duren.

In 2018 hebben het buitengebied en de kernen Pesse, Fluitenberg en Stuifzand al glasvezel gekregen. "Door nu de overige kleine kernen en de linten te voorzien van snel internet, is de gemeente klaar voor de toekomst," aldus Jan Zwiers, wethouder van Hoogeveen.

Thuiswerken

Eddy Veenstra, directeur RENDO, is blij met de aanleg van glasvezel in Hollandscheveld. "We zien dat een goede internetverbinding juist nu heel belangrijk is voor de inwoners van de gemeente Hollandscheveld," vindt Veenstra. "Ook na de coronapandemie zullen mensen vaker thuis werken en dus moeten we nu investeren in het glasvezelnetwerk."

Tijdens de aanleg in de kleine kernen worden veel huizen gepasseerd. Deze inwoners kunnen zich van 15 februari tot 31 maart alsnog aanmelden voor internet via glasvezel, tijdelijk zonder extra aansluitkosten. De actie geldt voor de inwoners die zich nog niet hebben aangemeld, aldus Veenstra.

Glasvezelkastje

Momenteel is de aannemer Van Gelder Telecom woningen in het gebied aan het bezoeken. Zij overleggen met de inwoners waar het glasvezelkastje in de woning geplaatst mag worden. In de kernen gaan zij ook langs bij inwoners die geen abonnement hebben afgesloten.

Tot en met augustus 2022 wordt er gegraven. De verwachting is dat Van Gelder Telecom na de bouwvak kan starten met de huisaansluitingen en tot ongeveer het einde van 2022 hiermee bezig zal zijn. Mochten bewoners vragen hebben over de uitvoering van de aanleg van glasvezel, dan kunnen ze contact opnemen met ons, laat Van Gelder Telecom weten.

Lees ook: