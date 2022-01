Zwembadmedewerkers Meppel bedreigd na vraag om corona-app

Het nieuws is bevestigd door de gemeente, politie en het zwembad. Zwembaddirecteur-Edwin Koelink is geschrokken. "Ik kan erover zeggen dat het zeer ernstig is", zegt hij. "Gisteren hebben we deze binnengekregen en per direct hebben wij de politie ingeschakeld. Het zijn bedreigingen aan het adres van het bad en de mensen die hier werken. De afzender noemt het discriminatie omdat wij het CTB hanteren."

"Wij doen niets anders dan volgen van landelijk beleid", vervolgt Koelink. "Dat heeft al vaker geleid tot woordenwisselingen, intimiderende en vervelende berichten, agressie en kleine bedreigingen. Dat hebben we tot nu toe kunnen hanteren. Gisteren werd het ineens heel serieus. Het kwam op een dusdanig ernstig niveau dat dit zeer hoog opgenomen moet worden."

Koelink deed gelijk aangifte van bedreiging. "We voeren daarin echt een zerotolerancebeleid", aldus de directeur. "Iedereen mag een mening hebben ten aanzien van het scan-beleid. Daar zullen mensen individueel iets van vinden. Eén ding staat als een paal boven water: je blijft weg van bedreigen van medewerkers. Zij staan voor de veiligheid van bezoekers, fun en plezier. Daar past bedreiging niet bij."

Geweld

Ook burgemeester Richard Korteland van Meppel is ontzet. "Het kan niet zo zijn, zoals donderdag is gebeurd, dat mensen gaan dreigen. Je blijft van de mensen af die hun werk willen doen. Geweld is geen enkele optie", zegt hij. Korteland weet dat de discussie over het CTB bestaat. "Ik weet dat sommige mensen het daar principieel mee oneens zijn. Dat is vervelend. Echter: de regels zijn niet voor niets bedacht en wij blijven de regels van het Rijk volgen."

De zaak ligt nu bij de politie. "Er is aangifte gedaan en we hebben de bedreiging nu in onderzoek", aldus woordvoering.

