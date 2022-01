Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Hoera! Minder coronaregels, meer open. Dus, we kunnen weer lekker de hort op. Of is dit juist reden om thuis te blijven omdat het virus als een orkaan rondgaat? Hmm. In ieder geval: dit is er dit weekend te doen (en te eten) in Drenthe.

Scheuren over Drents gravel

Sportievelingen, opgelet. Mocht je zin hebben in een fysieke uitdaging, dan is de tweede editie van de Pop-Up-Gravel wel wat voor jou. Tientallen kilometers lang beuken over gravelpaden, dat moet de ultieme fietsliefhebber als muziek in de oren klinken. Heel stiekem werd gehoopt op sneeuw en een gure wind om alles nog epischer te maken, maar die elementen moet je er zaterdag zelf maar bij denken. De rit start vanaf het Holtingerveld en via het Dwingelderveld kom je langs Echten, Zuidwolde, Zwarte Dennen, De Wijk, Ruinen, Ansen en ten slotte via Uffelte om terug te keren naar Havelte. En mocht je vrezen voor honger, de organisatie heeft ook aandacht voor de inwendige mens. Stamppot na afloop!

Meer bomen

We kunnen ons best voorstellen dat zo'n fietstocht even te gortig is, maar we kunnen ons ook heel goed voorstellen dat je toch de natuur in wil. Het goede nieuws is dat Meer Bomen Nu in Peize, Anloo, Zuidlaren, Vries en het Drents- Friese Wold de handen uit de mouwen steekt en zij kan bovendien best wel wat steun van vrijwilligers gebruiken. "Iedereen kan helpen om jonge zaailingen een tweede kans te geven", zo luidt de oproep van de natuurclub. Opgeven voor de 'oogstdag' kan via de website.

Kerst in januari

Mocht je het vergeten zijn: kerst 'vieren' we op 25 en 26 december. Maar bij restaurant Yankee Doodle in Assen en Emmen hebben ze daar blijkbaar geen boodschap aan en wordt dit weekend een kerstfeestje gehouden. "Superfout", weten ze gelukkig zelf. "Maar we bepalen tenslotte zelf wel wanneer we zin hebben in gezelligheid."

Nou ja, de horeca is weer open en wellicht moet ingehaald worden wat in december door de lockdown is blijven liggen. Laat het eten, waar u ook gaat zitten, lekker smaken.

Boeken- en platenmarkt in Eelde

Heel wat anders: de Historische Vereniging Ol Eel hangt enigszins sober de vlag uit, want door de versoepelingen kan er in Eelde weer een boeken- en platenmarkt gehouden worden. Als je er in het verleden alleen kwam voor de poffertjes en nog wat ander entertainment, dan heb je pech, want door het coronavirus is dat nog even een stap te ver. Mocht je de markt vandaag gemist hebben, dan kan je er morgen nog terecht en wel bij Het Punthoes, oftewel de voormalige bibliotheek, Wolfhorn 1 in Eelde.

Slimme vogels

Zet de voedertafel klaar en hang de vetbollen op, want de Nationale Tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland staat weer voor de deur. Dit weekend tellen weer tienduizenden mensen een half uurtje lang de vogels in de tuin of op het balkon. Iets voor alleen de slimme vogels onder ons? Welnee, je hoeft alleen te kunnen tellen en daarna de resultaten door te geven via tuinvogeltelling.nl.

FC Emmen naar Rotterdam

Eerst even opgelet: FC Emmen speelt niet om 21.00 uur tegen Excelsior, maar om 16.30 uur. Beetje lullig als je 's avonds voor niks Radio Drenthe opzet. Althans, als je dat speciaal doet voor het Drentse voetbal. Nagelbijten gaat het waarschijnlijk wel worden, want FC Emmen kan goede zaken doen in de strijd om promotie. Het elftal van trainer Dick Lukkien staat op de tweede plek, concurrent Excelsior vierde. Er is meer om nieuwsgierig naar te zijn: want FC Emmen heeft nieuwe spelers aangetrokken. Radio Drenthe doet uiteraard live verslag van de wedstrijd. Zet de bitterballen maar alvast klaar.