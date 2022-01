Merel Freriks: 'Ik denk dat ik later pas besef wat ik nu allemaal meemaak'

"In het begin vond ik het nog een beetje een gek idee, onwerkelijk, ik kon er nog niet echt aan wennen", reageert Freriks. "Het is natuurlijk wel allemaal nieuw: een nieuw land en een nieuwe taal. Ik spreek nog geen woord Frans. Maar ik heb nog een paar maanden hier in Dortmund. Ik denk dat als het dichterbij komt, dat het dan allemaal nog wel spannender wordt".

Handbalster Merel Freriks vertrekt na vijf seizoenen uit Duitsland (Rechten: RTV Drenthe/Karin Mulder)

Landskampioen

Ondanks dat ze pas 24 jaar is, heeft de handbalster er al een mooie carrière opzitten. Ze groeide op in Borger en begon daar op haar vijfde met handbal. Op haar twaalfde stroomde ze door naar E&O in Emmen waar ze vijf seizoenen eredivisie speelde.

Via de Handbalacademie op Papendal kwam ze in Duitsland terecht waar ze inmiddels bezig is aan haar vijfde seizoen. Na twee seizoenen bij de Bensheim-Auerbach Flames, speelt ze nu voor het derde jaar op rij bij Dortmund. De club waarmee ze vorig seizoen landskampioen werd.

"Het is voor het eerst dat ik kampioen ben geworden met een club. Vorig jaar hebben we ook echt goed gespeeld en zijn we ongeslagen kampioen geworden. Dus dat is een hele mooie herinnering."

Laura van der Heijden

Bij Dortmund is Freriks ploeggenote van Laura van der Heijden uit Amersfoort. De rechter-opbouwster is ook al sinds 2007 een vaste waarde in Oranje. Buiten het handballen om hebben de speelsters ook sociaal veel aan elkaar. Van der Heijden ziet dat Freriks zich goed doorontwikkelt.

"Het is een harde werkster in het veld. Ze is heel belangrijk voor Dortmund. Ze speelt ook bijna alles. Ze zorgt in het veld dat ze altijd wel vrijstaat. En ook tijdens een wedstrijd kan je met haar bespreken wat niet goed gaat", analyseert Van der Heijden.

Laura van der Heijden is ploeggenoot van Freriks bij Dortmund en Oranje (Rechten: RTV Drenthe/Karin Mulder)

Wereldkampioen

Inmiddels is Freriks ook 58-voudig international. Eind 2018 maakte ze haar debuut in het 'grote' Oranje en een jaar later werd ze al wereldkampioen.

"Soms denk ik wel: is dit nou echt gebeurd? Afgelopen december was er natuurlijk weer een WK en dan zie je die beelden van 2019 weer terug en dan denk je: we zijn écht wereldkampioen geworden twee jaar geleden. Het voelt steeds meer ook als mijn medaille. Ik speelde toen nog niet zoveel maar ik was wel onderdeel van het team", vertelt Freriks.

Oranje

"Ik groei wel in m'n rol bij Oranje. Elk toernooi en elke trainingsstage krijg ik meer verantwoordelijkheid. Samen met de andere jonge meiden ben ik echt in het team gegroeid."

"De Merel bij Oranje gaat steeds meer op de Merel bij Dortmund lijken", vult Van der Heijden aan. "Tijdens de bespreking zegt ze ook bij Oranje wel waar we op moeten letten of waar de tegenstander goed in is. Ze heeft daar echt wel haar inbreng."

'Heel dubbel'

Bij het laatste wereldkampioenschap in Spanje, in december vorig jaar, strandde Oranje al in de groepsfase. Maar Freriks denkt zeker dat Oranje het nog niet verleerd is.

"We hebben eigenlijk heel goed gespeeld. Op het toernooi waar we wereldkampioen werden verloren we drie wedstrijden en toen kwamen we alsnog in de finale. Nu hebben we maar één wedstrijd verloren en één wedstrijd gelijk gespeeld. Dus dat is eigenlijk heel dubbel. Want in die laatste wedstrijd tegen Noorwegen hebben we ook heel goed gespeeld, maar we verloren wel en dat was beslissend."

Olympisch debuut

Naast het WK mocht ze vorig jaar ook haar debuut op de Olympische Spelen maken: de 'corona'-Spelen van Tokio.

"Het was allemaal heel georganiseerd met heel veel regels. We mochten natuurlijk weinig. Bij de voorbereiding in Japan moesten we zelfs in ons hotel blijven en mochten we niet naar buiten. In het Olympisch dorp mocht dat later wel. Dus dan probeer je daar wel leuke dingen te doen en er iets van te maken", herinnert Freriks zich.

'Je beseft het niet echt'

Terwijl voor heel veel sporters de Spelen het ultieme doel zijn, is Freriks daar niet zo mee bezig. "Je beseft het eigenlijk niet. Het is heel mooi dat ik daar ben geweest en het is ook iets waar je altijd tegenop kijkt. Maar ik denk als ik ooit stop, dat ik het me dan pas echt realiseer."

Omdat Nederland toen de regerend wereldkampioen was, waren de dames rechtstreeks geplaatst. "Dat is iets waar je straks misschien wel tegenaan loopt. Dan zie je hoe moeilijk het is om je te plaatsen. Daarom denk ik dat ik me over een aantal jaar pas écht realiseer hoe groot de Spelen zijn."

'Ik zit er lekker in'

Oranje won alle wedstrijden, maar werd in de kwartfinale tegen Frankrijk uitgeschakeld. "Ik denk wel dat ik daar m'n beste wedstrijden heb gespeeld. Ik had daar ook het gevoel dat ik net zo speelde als bij de club. Dat was toen voor het eerst dat ik dacht: ik zit er lekker in", besluit Freriks.

Brest Bretagne

Met Dortmund staat Freriks op dit moment op de tweede plaats in de Bundesliga. De competitie heeft door corona heel wat achterstand opgelopen.

Volgende week zaterdag moet ze voor de Champions League op bezoek bij haar nieuwe club Brest Bretagne in Frankrijk. September vorig jaar won Dortmund de thuiswedstrijd tegen de Franse club nog met 30-27.

