Lieder en Romeny speelgerechtigd voor kraker tegen Excelsior

Goed nieuws dus voor Dick Lukkien, die het tegen Excelsior moet stellen zonder Miguel Araujo (interlandverplichtingen), Lorenzo Burnet, Lucas Bernadou, Teun Bijleveld, Lentini Caciano en Peet Bijen (allen geblesseerd). Araujo en Burnet startten vorige week tegen NAC (2-0 zege) nog in de basis. Zij worden vervangen door Keziah Veendorp en Jeff Hardeveld. Verder start Emmen met dezelfde namen als exact een week geleden, dus met: Brouwer, Luzayadio, Veldmate, Vlak, El Azzouzi, Van Ooijen, Mendes, Kharchouch en Assehnoun.

Excelsior

Tegenstander Excelsior was misschien wel de grootste verrassing van de eerste seizoenshelft, die de formatie van trainer Marinus Dijkhuizen afsloot op de 2e plek in de Keuken Kampioen Divisie. De Rotterdamse club sloot 2021 af met 42 punten uit 20 duels en met een doelsaldo van 48 voor en 26 tegen. Van die 48 treffers maakte Thijs Dallinga er 25.

Het nieuwe jaar verloopt tot nu toe een stuk minder voor Excelsior. In de eerste drie duels werd er slechts één punt gepakt en ook Dallinga staat nog droog. Na de, volgens Lukkien, onterechte nederlaag van afgelopen dinsdag tegen ADO Den Haag is Excelsior gezakt naar plek 4. Emmen klom, door de zege tegen NAC, juist twee plekken en staat nu 2e.

Stand bovenaan in de KKD: FC Volendam 23-52 FC Emmen 22-45 ADO Den Haag 23-44 Excelsior 23-43 Jong Ajax 23-43 Roda JC 23-40 De Graafschap 23-40

Historie

FC Emmen gaat voor de 26e keer in competitieverband op bezoek bij Excelsior. Van de voorgaande 25 edities wist de Drentse club er slechts 3 te winnen. Achttien keer trok de thuisclub aan het langste eind.

Mart Lieder: 'Ik wilde gewoon heel graag weer terug naar Nederland'

Mart Lieder keert na een avontuur van 3,5 jaar in Denemarken (eerst bij SønderjyskE en daarna bij Odense BK) terug naar de competitie, waarin hij in het seizoen 2017/2018 furore maakte als goalgetter van FC Eindhoven. De 31-jarige spits scoorde dat seizoen 30 goals en is daarmee achter Noud van Melis (34 goals in het seizoen 1950/1951) de op één na grootste goaltjesdief uit de historie van de club uit Brabant.

"Ik ben blij om weer in Nederland te kunnen spelen", laat Lieder na zijn eerste training weten. "En dat bij een club die qua voetbal bij me past. Ze spelen aanvallend, veel op de helft van de tegenstander en krijgen voldoende kansen om te scoren. Exact wat ik graag wil."

Ole Romeny: 'De filosofie van de trainer gaf de doorslag in mijn beslissing'

Net als Mart Lieder is ook de andere nieuwe aanwinst, Ole Romeny, een speler die op meer posities voorin uit de voeten kan maar in tegenstelling tot Lieder heeft Romeny geen echte voorkeur. "Ik vind het heerlijk om de vrijheid te hebben en het avontuur te zoeken. Dat kan vanaf de flanken, maar ook vanuit de as."

De 21-jarige Nijmegenaar was echt toe aan een nieuwe uitdaging. "Ik wilde weg, ook al maakte ik mijn minuten wel. Ik vind dat ik veel moet spelen en doe dat het liefst in een elftal dat aanvallend speelt. Daarom koos ik, uit meerdere opties, ook voor FC Emmen. De filosofie van de trainer gaf de doorslag. Hij houdt van aanvallend voetbal, op de helft van de tegenstander. Dat spreekt me enorm aan."