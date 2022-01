De Staat van Drenthe: hoe houden we ons 'blauwe goud' schoon en betaalbaar?

In de talkshow De Staat van Drenthe bespreken we met meerdere gasten de toekomst van ons 'blauwe goud'.

Leo Hendriks van WMD Drinkwater

'Moet steeds meer gebeuren om water schoon te houden'

WMD Drinkwater staat voor twee opgaven. Zo is er meer water nodig in de toekomst omdat, tegen de verwachting in, de bevolking groeit. Leo Hendriks, directeur van WMD Drinkwater: "Vorig jaar bleek dat elke gemeente in Drenthe groeide. Dat is een heel ander wereldbeeld dan dat we hadden."

En dus is er meer water nodig. Daarnaast staat WMD Drinkwater voor een andere klus. Het bedrijf vindt steeds meer vervuiling in de bodem en dus moet er steeds meer gedaan worden om het water schoon te houden. De WMD vindt soms schadelijke stoffen van veertig jaar terug.

Het zuiveren van het water kost geld. En dat merken de inwoners van Drenthe in de portemonnee. "Voor dit jaar is een gemiddeld gezin in Drenthe zo'n dertien euro meer kwijt ten opzichte van vorig jaar. We schatten in dat dat nog stijgt naar vijftien tot zestien euro de komende jaren. Het zal niet goedkoper worden," aldus Hendriks.

Akkerbouwer Dirk Jan Beuling

'Nieuwe ontwikkelingen en technieken'

Eén van de vervuilers van het grondwater zijn de gewasbeschermingsmiddelen die boeren gebruiken. Dirk Jan Beuling is akkerbouwer uit 1e Exloërmond. Hij vertelt in de Staat van Drenthe voor welke dilemma's hij staat als het gaat om het wel of niet inzetten van gewasbeschermingsmiddelen.

"Ik zou liever ook niets gebruiken." Het probleem is volgens de akkerbouwer dat dat niet haalbaar. "Maar de toetsing, de keuring, de manier van toepassen en de signaleringssystemen nemen heel sterk toe en we gaan inmiddels op een veel duurzamere manier aan de slag."

Maar duurzamer werken kost ook geld. En dat brengt andere afwegingen met zich mee. "De mogelijkheden en de techniek zijn er. We kijken naar of er ziekte gaat komen en welke gevolgen dat heeft voor mijn opbrengst. Maar ik wil ook graag mijn rekeningen betalen. En ik wil daarnaast ook nog een stukje welzijn. Dat is de continue afweging die ik maak." Niet alleen voor de akkerbouwer zelf, maar ook voor zijn medewerkers.

Niet alleen de landbouw zorgt voor vervuiling in de bodem. Ook wijzelf doen hier aan mee. En daar zijn de inwoners van Drenthe zich niet altijd van bewust. Dat merkt verslaggever Jeanine Hofsteenge tijdens een bezoekje aan de autowasstraat. Bezoekers wordt gevraagd of zij weleens schadelijke stoffen door het putje spoelen. "Afval scheiden is heel normaal geworden, maar ik heb er niet echt over nagedacht wanneer het over water gaat", aldus een bezoekster van de wasstraat.

Manne Havinga

'De voorraad is beperkt'

Naast vervuiling is de hoeveelheid water een toekomstig probleem. Denk aan een langere periode van droogte en de gevolgen voor de natuur en de landbouw. Documentairemaker Manne Havinga maakte hierover de documentaire 'Het Droge Land'. In de documentaire worden burgers, ondernemers en natuurbeheerders gevolgd die strijden tegen de droogte.

Tijdens het maken ontdekte de documentairemaker hoe complex het onderwerp is. "Je hebt aan de ene kant agrariërs en aan de andere kant een waterbedrijf. Ze werken in hetzelfde gebied. Je begrijpt dat ze allebei het water nodig hebben. Maar de voorraad is beperkt en het water is kostbaar, dus hoe ga je daarmee om?"

Met verschillende partijen om tafel gaan, bleek een goede zet, merkte Havinga: "Toen de partijen om tafel gingen kwam er meer begrip voor elkaars situatie."

Jan Gorter van Natuurmonumenten

'Onze natuurgebieden zijn al decennia verdroogd'

Een andere uitdaging voor de toekomst is het vasthouden van water. Jan Gorter van Natuurmonumenten vindt dat de plannen hiervoor veel te traag gaan, want er is haast bij. "Onze natuurgebieden zijn eigenlijk al decennia verdroogd."

Klimaatverandering zorgt voor lange periodes van droogte. We moeten daarom meer water zien vast te houden, maar dat heeft consequenties voor de boeren. Ook hier moet een gesprek met verschillende partijen uitkomst bieden. Volgens Gorter is het een eerste stap: "Wat we in elk geval voor elkaar hebben gekregen is dat waterbeheerders met de landbouw en met Natuurmonumenten over langetermijnstrategieën gaan nadenken."

"Hoe ziet het waterbeheer er in Drenthe over twintig jaar uit? Als je dat echt doordenkt, dan bedenk je stappen die je nu al zou kunnen zetten. Maar dat is er tot nu toe ook nog niet van gekomen."