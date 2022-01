Ambachtenterrein Rolde-Zuid stroomt langzaam vol, meeste kavels verzegd

Het gaat hard met de kavels van het Ambachtenterrein Rolde-Zuid langs de N33 tussen Rolde en Nooitgedacht. Van de dertien beschikbare lappen grond zijn al elf verkocht of gereserveerd. Graafmachines zijn begonnen met het klaarmaken van de grond, zodat er later dit jaar gebouwd kan worden.

Projectontwikkelaar Jan Wekema ziet dat er veel interesse is bij investeerders die op het nieuwe bedrijventerrein verzamelgebouwen willen neerzetten. Bedrijven of zzp-ers kunnen in dat soort gebouwen ruimtes huren en hoeven daardoor zelf geen kavel te kopen en een pand te bouwen.

'Bouw pas na de zomer'

Het terrein wordt op dit moment bouwrijp gemaakt, zodat de nieuwe eigenaren van de kavels aan de slag kunnen met de bouw van hun panden. Wekema verwacht alleen niet dat er voor de zomer al gebouwd gaat worden op het Ambachtenterrein.

"Men moet eerst een bouwvergunning aanvragen bij de gemeente en dat kost natuurlijk wat tijd. Wij moeten daarnaast eerst de tijdelijke weg aanleggen, zodat de kopers fatsoenlijk bij hun grond kunnen komen", vertelt de projectleider.

Tankstation

Over namen van bedrijven die zich gaan vestigen op het terrein wil Wekema het nog niet hebben. "Interesse is er genoeg, uit de hele regio. Van Assen tot Emmen heb ik telefoontjes gehad. Uit de nabije omgeving, zoals uit Rolde, valt dat wel wat tegen."

Wel is bekend dat Fieten Olie uit Hollandscheveld er een tankstation wil bouwen. Het bedrijf is daarover nog in overleg met de gemeente Aa en Hunze, omdat het tankstation volgens de projectleider wat uit de toon valt vergeleken met de rest van de gebouwen. Alle bouwwerken moeten namelijk wel goed passen in de omgeving.

Groene gloed

Wekema vindt het ook belangrijk dat zijn bedrijventerrein een prettige uitstraling krijgt. "Onze straatverlichting krijgt, als het allemaal lukt, groene lampen en ik hoop dat de bedrijven op het terrein daar ook allemaal aan meedoen. Dan krijg je een groene gloed, die past bij de groene inrichting van het Ambachtenterrein."

Het liefst wordt de energie opgewekt door eigen zonnepanelen. Gebouwen moeten volgens de projectleider aan de zichtbare buitenkant met hout worden bekleed. "En we willen het één en ander afsluiten met hagen."

Fastfoodketen is luchtkasteel

Een van de onverkochte kavels is het stuk grond waarop een horecabedrijf kan komen. Eerder was er in de Aa en Hunzer politiek sprake van dat een fastfoodketen de grond zou willen kopen, maar dat is volgens Wekema lariekoek.

"Alleen maar luchtkastelen vanuit de politiek. Ik heb vertegenwoordigers van al die bedrijven hier wel op de koffie gehad, maar het nieuw te bouwen industrieterrein Assen-Zuid is voor hen aantrekkelijker."