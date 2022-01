Araujo, die eindelijk weer eens mag spelen, zet met Peru forse stap richting WK

Miguel Araujo heeft met Peru voor een daverende verrassing gezorgd in poule A van de WK-kwalificatie in Zuid-Amerika. Er werd met 1-0 gewonnen van directe concurrent Colombia, waardoor Peru nu op een plek staat die recht geeft op directe plaatsing voor het WK in Qatar komende winter.

Peru heeft na 15 duels 20 punten. Dat is één punt meer dan Uruguay, terwijl Colombia nu twee punten minder heeft dan Peru. Met nog drie wedstrijden te spelen (tegen Ecuador aanstaande dinsdag, Uruguay op 26 maart en tegen Paraguay op 29 maart) heeft Peru kwalificatie helemaal in eigen hand.

Eindelijk weer speelminuten

Bij FC Emmen baalde men de afgelopen dagen flink dat Miguel Araujo door de bondscoach van Peru (Ricardo Gareca) werd opgeroepen voor de twee WK-kwalificatieduels. Niet dat men het de verdediger van de Drentse club niet gunde, maar gezien de recente geschiedenis leek er weinig kans op speelminuten. De laatste interland die Araujo speelde was in juni van het vorig jaar, daarna kwam hij 13 wedstrijden op rij niet in de plannen van Gareca.

Tot gisteravond dus, want na iets meer dan een uur spelen bracht Gareca de centrumverdediger van FC Emmen in het veld voor Carlos Zabrano (van Boca Juniors). Op dat moment stond het nog 0-0 in Barranquilla (in het noorden van Colombia) en was Sergio Peña al gedoucht. De oud-speler van FC Emmen (tegenwoordige Malmö FF) startte wel, maar werd in de rust gewisseld.

Ondanks dat Colombia sterker was hield Peru stand en vijf minuten voor tijd werd het zelfs 0-1. Uit een corner zorgde Edison Flores (spits van D.C. United) voor feest in Peru.

Dinsdagnacht tegen Ecuador en dan TOP thuis

De volgende klus voor Peru wacht in de nacht van dinsdag op woensdag, Nederlandse tijd 03.00 uur, tegen Ecuador. Later die dag vliegt Araujo terug naar Nederland om vrijdag aan de aftrap te staan in De Oude Meerdijk, tegen TOP Oss.