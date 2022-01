Herinneringen aan Lord Nelson: 'Heb mijn bassist laten spelen met een voedselvergiftiging'

Een ding is zeker: op deze plek liggen heel veel herinneringen. Dat blijkt wel uit alle reacties. Op Facebook kwamen meer dan 200 reacties binnen en ook op Instagram deelden tientallen mensen hun gevoel.

Niet happy

Een van die herinneringen is die van Warntje Brugge, uit Sappemeer. Hij trad ooit op in Lord Nelson. 'Ik weet het nog precies', schrijft hij op onze Facebookpagina. Het verhaal gaat terug naar 30 november 1996, meer dan 25 jaar geleden. 'Onze bassist had toen tijdens het optreden een voedselvergiftiging en voelde zich niet happy. En ik maar doordrammen dat ze door moest gaan.'

Als we Brugge bellen om zijn hele verhaal aan te horen, blijkt dat hij zich deze avond nog makkelijk voor de geest kan halen. "Het was een soort talentenjacht", begint hij. "Onder meer Milly Scott was jurylid. Wij mochten als band meedoen en optreden." De band van Brugge heette Boeren Power en maakte, zoals de naam al doet vermoeden, boerenrockmuziek.

Witter en witter

Het verhaal draait om bassiste Anita. "Voor elk optreden zei ze altijd: 'Ik voel me niet lekker', vaak kwam dat van de zenuwen. Maar deze keer niet", vertelt Brugge. Wat hij tijdens het optreden niet weet, is dat zijn bassiste speelt met een voedselvergiftiging. "Tijdens het optreden werd ze witter en witter. Maar ik zei: 'Doorgaan, gewoon doorgaan'. Want het publiek ging voor ons uit z'n dak. Dat was geweldig!"

Tijdens het optreden dacht Brugge dat de klachten van zijn bassiste door de zenuwen werden veroorzaakt. Maar na afloop van het optreden, bleek dat het toch een stuk ernstiger was. "Toen we achter de schermen zaten begon ze weg te zakken. Ook moest ze overgeven. We zijn 's nachts nog naar het ziekenhuis gegaan. Daar bleek dat ze een voedselvergiftiging had en dat haar maag leeggepompt moest worden."

Over het feit dat Brugge tijdens het optreden 'doordramde' dat Anita door moest gaan, had hij veel spijt. "Achteraf heb ik heel vaak sorry tegen haar gezegd."

Van het bewuste optreden van de band van Brugge zijn zelfs beelden gemaakt. "Die maakten we met een klein cameraatje", zegt hij:

Het bewuste optreden van Boeren Power in Lord Nelson

Brugge vertelt verder over die tijd. "Ook speelden we een keer op tv. Dat was in het programma Call TV, van Leo Driessen, dat in de jaren '90 op Veronica werd uitgezonden. Dat was een hele eer natuurlijk." Ook speelde hij met de band in het voorprogramma van Normaal.

Aan het eind van het gesprek met Brugge, komt hij nog even terug op Lord Nelson. "Het was echt een geweldige locatie. Dat blijft altijd in mijn hoofd hangen. Een geweldige zaal, met geweldig publiek."

Voordat de discotheek aan het Prinsenplein in Meppel de naam Lord Nelson droeg, heette het C'est Ci Bon. Het kent een lange geschiedenis. 'Ik ging daar al heen toen ik een tiener was', schrijft Joke Moekotte. 'Ik ben nu 61 jaar.' Twitteraar Danny Pol schetst de uitgaanscultuur in Meppel van die tijd: 'In de jaren '70 was Bar Dancing De Tarantula dé plek in Meppel. Lord Nelson beleefde zijn hoogtijdagen in jaren '80 en daarna.' Afgelopen woensdag werd bekend dat de pandeigenaren appartementen willen maken in de voormalige discotheek. "Het klopt dat Lord Nelson verleden tijd is", zei Gerben Meeuwes. Hij is sinds oktober de compagnon van pandeigenaar Bas Nijstad. Door de coronapandemie ging het al langere tijd financieel bergafwaarts met de horecazaak, daarom is besloten de stekker eruit te trekken.

Herman Brood

Muziek speelt een grote rol in de herinneringen aan Lord Nelson. Er kwamen ook reacties binnen van mensen die Herman Brood daar ooit live hebben gezien. 'Volgens mij heb ik daar heel lang geleden een optreden van Herman Brood meegemaakt', schrijft Bertus Pettinga in een twijfelende reactie op onze Instagrampagina.

Anderen bevestigen het vermoeden van Pettinga. 'In de vakantie naar een optreden van Herman Brood in Lord Nelson. Was een topavond', schrijft Gea Vermunt. En Sabine Mulder schrijft: 'Herman Brood en de bombitas live gezien.'

Mogelijk heeft Brood twee keer opgetreden in de zaal. Eerst nog toen het C'est Ci Bon heette. Volgens de site Setlist.fm, die speellijsten van optredens verzamelt, stond Herman Brood & His Wild Romance op 10 februari 1977 in Meppel.

De tweede datum die boven komt drijven is 1 maart 1987. Toen heette de zaal al wel Lord Nelson, zo is te lezen op de site HermanBrood.eu.

Stapavondjes

Uit de reacties blijkt dat veel mensen met weemoed terugkijken op de 'goede oude tijd' in de discotheek. 'Menig zaterdagavond tot eind gezeten, gedanst en gezopen. Wat een gezelligheid gehad', is een van de reacties. 'Dat was echt the place to be. Van donderdagavond t/m zondagavond.'

Zo gaat het door: 'Erg gezellige tijd gehad. Als klant en als medewerker', is de ervaring van Marjorie Kok. 'Zoiets komt niet meer terug, qua locatie, sfeer en vergunningen. Jammer voor de jeugd van nu', schrijft Anneke Sijlaar. 'Jammer dat ook deze periode voorgoed is afgesloten', zegt Nico Houwer. 'Mooie jeugdherinneringen liggen daar', aldus Anieta Boersma uit Meppel.

Gaandeweg komen ook de anekdotes bij mensen weer naar boven. Zo schrijft Mar Leentie: 'We werden heel vaak thuisgebracht door de uitsmijter, zodat we niet op de trein hoefden te wachten.' Verder zegt Corina Weide: 'Ik heb hier vaak de lampen aan zien gaan'.

Het liep ook wel eens minder goed af, zo blijkt uit de reactie van Hans Lange. Hij beschrijft dat hij op een avond met veel mensen uit Emmer-Compascuum in Lord Nelson te vinden was. 'Maar we kwamen op het bureau terecht.'

DJ Bertus Roodhof draaide zo'n dertig jaar lang in de discotheek. Hij beleefde er talloze avonturen. Onder meer over een optreden van Herman Brood. In deze video vertelt hij er meer over:

Liefdevolle plek

Ook was Lord Nelson een perfecte plek om de liefde te vinden. Zo schrijft Ellen Veentjer-Theissen dat ze op die plek haar man heeft ontmoet. En ze is niet de enige.

'In 1996 mijn man ontmoet. Hij werkte toen daar. Ik geloof dat hij 17 jaar bij 'de Lord' heeft gewerkt. Hij is gestopt toen onze oudste werd geboren', schrijft Miranda Kern uit Meppel.

'Mooie herinneringen', schrijft Saskia Slagter. 'Mijn man daar destijds ontmoet en inmiddels alweer 31 jaar getrouwd! Ons trouwfeest hebben we ook daar gegeven.'

Nog één keertje Lord Nelson?

Na het nieuws over de bouwplannen is het dus duidelijk dat er geen nieuwe herinneringen meer zullen worden gemaakt in Lord Nelson. Toch lijkt nog niet iedereen daar genoegen mee te nemen. Een aantal mensen komt met het idee om de deuren nog voor één keer te openen.

'Wat zou het gaaf zijn als nog een keer de deuren open werden gezet om nog een keer sfeer te kunnen proeven en herinneringen op te halen', stelt Mathilda van der Laan-Wink voor. Tjallina Diertens is het daarmee eens. 'Heel veel avondjes uit in de Lord gehad, en 17 jaar gewerkt. Een afscheidsavond zou echt wel super zijn.'

Gert Wever heeft nog een ander idee: 'Nou hopen dat er een andere mooie uitgaansgelegenheid of discotheek komt, want er is nu echt helemaal niks voor de jeugd in Meppel.' Dat lijkt niet te gaan gebeuren. De enige feestjes die er nog gehouden zouden kunnen worden zijn huisfeestjes, gezien de plannen om appartementen in het pand te maken.

