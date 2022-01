Plannen om droogte in natuurgebieden tegen te gaan: 'Het duurt veel te lang'

Hoe dit eruit moet zien bespreekt hij met presentatrice Marjolein Lauret in de talkshow De Staat van Drenthe. In de uitzending staat de toekomst van het Drentse water centraal.

Traag

Water vasthouden is een van de uitdagingen voor de toekomst als het gaat om ons water. "Eigenlijk moet ons hele watersysteem, ons hele denken anders. Daar hebben we haast mee, want onze natuurgebieden zijn eigenlijk al decennia lang verdroogd," vertelt Gorter in de uitzending.

Volgens Gorter duurt het te lang. "We zijn nog niet eens bezig, we beginnen nu pas met nadenken. Daar zijn we in Drenthe al heel blij mee", zegt Gorter cynisch. Gorter ziet ook dat het complex is. "Er is urgentie, maar dat wil niet zeggen dat het snel kan. Het is heel ingewikkeld," aldus Gorter.

Want het vasthouden van water heeft consequenties voor bijvoorbeeld boeren. "Daar moeten we dus nog nieuwe instrumenten en nieuwe middelen voor ontwikkelen om dat reëel en mogelijk te maken. Je kan niet zomaar zeggen: 'het peil moet omhoog.'"

Met elkaar om tafel

De eerste stap is inmiddels gezet. ''Wat we in elk geval voor elkaar hebben gekregen is dat waterbeheerders met de landbouw en met Natuurmonumenten over langetermijnstrategieën nadenken. Hoe ziet het waterbeheer er in Drenthe over twintig jaar uit?"

In De Staat van Drenthe gaat presentatrice Marjolein Lauret met verschillende gasten in gesprek over de toekomst van ons 'blauwe goud' bespreekt. We doen de kraan open en er komt schoon water uit. Dit lijkt vanzelfsprekend. Maar door een stijgende vraag naar water en meer vervuiling in de bodem wordt het steeds moeilijker om het water schoon en betaalbaar te houden. Daarnaast hebben we te maken met langere periode van droogte en is het vasthouden van water een uitdaging voor de toekomt. Bekijk hieronder de hele uitzending:

