Gratis bomen op Drentse Oogstdag

Enkele auto's volgen het grindpad van het Evertsbos bij Anloo. Het stuk bos is al 150 jaar in handen van de familie Everts en ooit aangekocht voor de houtproductie, vertelt beheerder Jurre Haagsma. "Ze hadden een houtzagerij in Veendam en zagen in houtteelt de toekomst. Ze kochten veel land op en zijn bossen gaan planten. Dat gaat om 250 hectare grond, van Anloo tot Eext. Sinds 10 jaar valt het meeste onder Staatsbosbeheer behalve het landgoed zelf."

Uitdunnen

Om het bos in een goede staat te houden wordt er gedund, zodat bomen meer ruimte krijgen om te groeien. Ook zijn er stukken waar is gekapt waarna er heel veel kleine boompjes zijn gaan groeien. "Die bomen staan veel te dicht, soms wel 10 centimeter van elkaar af. Dat kunnen nooit volwassen bomen worden. Het zou mooi zijn als die weggaan."

De vrijwilligers trekken erop los om het opschot uit de grond te krijgen. Op de plek in Anloo staan veel jonge berken, grove dennen en vuilbomen. Particulieren, boeren of bedrijven die deze zaailingen willen planten kunnen die boompjes en struiken dezelfde dag meenemen. Anders gaat de oogst naar bomenhub in Grolloo waar ze ook opgehaald kunnen worden.

Miljoen bomen

Marcella Mous coördineert het geheel namens Meer Bomen Nu. "In Nederland willen we dat er super veel bomen worden geplant. Bomen zijn er om CO2 af te vangen en goed voor de biodiversiteit. Dat is hard nodig met de klimaatcrisis waarin we nu zitten. Voor ons is het een logische stap dit te doen", legt ze uit.

De actie is vorig jaar in het leven geroepen en de reacties vielen niet tegen vertelt Moes. "De campagne gaf 500.000 bomen gratis weg en 80 procent overleefde de verhuizing. Deze winter gaan we voor de miljoen, samen met 700 plantlocaties, 3.000 vrijwilligers, 250 oogstlocaties en 60 bomenhubs."

Nog het hele weekend wordt er in Drenthe geoogst en geplant. Morgen onder andere in het Drents Friese Wold. In de video kun je zien hoe dat oogsten eraan toe gaat.