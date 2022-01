Onterechte penalty helpt FC Emmen langs Excelsior

FC Emmen heeft de tweede plaats in de Keuken Kampioen Divisie, die recht geeft op rechtstreekse promotie naar de eredivisie, verstevigd. De Drentse club won in Rotterdam met 1-0 van directe concurrent Excelsior. Het was voor Emmen de vijfde zege op rij en pas de vierde in 26 ontmoetingen tegen de Kralingers.

Jeroen Veldmate werd in de 73e minuut de matchwinner, na een zeer omstreden penalty. Jasin-Amin Assehnoun leek in de grond te trappen, viel vervolgens en scheidsrechter Richard Martens wees naar de stip. Veldmate schoot met overtuiging de strafschop binnen, via de onderkant van de lat.

Door de zege heeft FC Emmen 48 punten uit 23 duels. FC Volendam heeft er vier meer, terwijl ADO Den Haag er vier minder heeft.

Zwakke eerste helft

De eerste helft was erg pover. Zeker van de zijde van FC Emmen, dat nauwelijks tot een fatsoenlijke aanval kwam. Toch was de grootste kans voor de formatie uit Drenthe. Na een risicovolle bal door het midden van Excelsior-doelman Stijn van Gassel had Emmen moeten profiteren, maar de fraaie vooractie van Rui Mendes werd door Reda Kharchouch niet verzilverd.

Aan de andere kant was het uiteraard vooral waken voor topscorer Thijs Dallinga. Één keer kwam de man van 25 goals in kansrijke positie, maar de inzet van de spits ging voorlangs. Voor de rest gebeurde er nagenoeg niets in de eerste helft. De grootste kans was voor Mats Wieffer die uit een corner zijn schot geblokt zag worden door Veldmate.

Emmen beter

Na rust werd het beter. Vooral vanuit Emmens perspectief. Kansen kwamen er ook meer. De eerste was voor Jari Vlak, die voorlangs schoot en kort daarna zag Reda Kharchouch zijn inzet gekeerd worden door Van Gassel. De penalty in de 73e minuut brak uiteindelijk de ban, waarna Emmen nog voldoende kansen kreeg om de 0-2 te maken. Invaller en debutant Mart Lieder had het moeten doen, maar bij zijn eerste balcontact schoot hij via de doelman op de paal. In de rebound raakte ook de andere debutant (en invaller) Ole Romeny het aluminium. Aan de andere kant bleef Excelsior ongevaarlijk, kwam de overwinning eigenlijk geen moment in gevaar en hield Emmen voor de tiende keer de nul.