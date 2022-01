Kantines sportclubs en zwembaden open, bierpullen weer gevuld

"Vrijwilligers en andere betrokkenen van de club kennen elkaar vaak goed, dat kan eventueel ervoor zorgen dat regels niet nageleefd worden. Want die regels zijn er natuurlijk nog wel, zoals een maximum aantal mensen in de kantine en mensen die lopen moeten een mondkapje dragen", zegt voorzitter Tjeerd de With van De Weide. "Onze verkeersregelaars zijn veel minder bekend en kunnen dus beter toezicht houden."

De verkeersregelaars werden bij de vorige versoepeling in november ook al ingezet. "Van tevoren dachten we: we zijn toch wel nieuwsgierig hoe iedereen gaat reageren. Maar ik kan niet anders zeggen dat iedereen heel goed meewerkt. Het levert geen problemen op", aldus De With.

Inkomstenbron

Een kantine is volgens De With 'elementair' voor een voetbalclub. "Als eerste voor de leden van de vereniging en de supporters die elkaar kunnen ontmoeten in de kantine. De gezelligheid, het verenigingsgevoel. Dat is primair, secundair en onmisbaar zijn de inkomsten. Je hebt natuurlijk gelden uit de leden, de contributie en sponsoren. Maar ook het kantinegebeuren zorgt, naast de gezelligheid, voor inkomsten waar je als club weer van alles mee kan doen."

De With is vandaag dan ook een trotse en tevreden voorzitter. "Zoals vanmorgen, dan kom ik op de club en dan zijn er allemaal jeugdploegen bezig. Dan weet je wel waar je het voor doet. Je merkt ook dat als het voetbal er weer is dat die passie zo terug is. Als mensen zoals hier in de kantine elkaar op verantwoorde wijze kunnen ontmoeten, dat is prachtig."

Zwembad

In zwembad De Dolfijn is de sfeer niet anders. De geur van frituur hangt als vanouds in de kantine bij het bad. Het is bovendien de eerste dag dat het vrije zwemmen weer kan. "De lockdown was voor ons een hele gekke tijd omdat de zwemlessen wel door gingen maar alles om 17 uur dicht moest", zegt voorzitter Gert van Eck van het zwembad. "De ouders moesten tijdens de zwemles naar buiten toe en een ommetje doen. Die konden niet in het pand verblijven. Het is heel fijn om ondanks de anderhalvemeter- restrictie weer mensen te kunnen ontvangen."

"Een hele grote horeca omzet halen wij hier niet. Maar de optie om na het zwemmen nog even een bakje koffie te doen met zijn allen, of een patatje of een andere snack te eten is wel heel belangrijk."