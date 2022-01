Hart voor Vrijheid opmerkelijke nieuwkomer bij verkiezingen in Tynaarlo

Hart voor Vrijheid is een landelijke organisatie, die eerder al een gooi deed naar een zetel in de Tweede Kamer. Dat gebeurde bij de vorige verkiezingen nog onder de naam 'Lijst 30'. Die zetel kwam er niet, maar op lokaal niveau wordt nu onder meer in Amsterdam, Kerkrade en Tilburg gepoogd een zetel in de gemeenteraad te behalen.

Van onderop aankaarten

Met een afdeling in Tynaarlo is Hart voor Vrijheid nu ook in Noord-Nederland actief. De Zwijger was één van de mensen die eerder Lijst 30 aan de man bracht in Tynaarlo en omgeving. "Wij zagen dat er in Tynaarlo best mensen waren die hetzelfde dachten als wij", zegt hij. "Waarom zouden we dan niet proberen om hier in de raad te komen?"

De weerstand tegen coronamaatregelen staat centraal in de partij. Dat er op lokaal niveau weinig invloed op maatregelen uit kan worden geoefend, weerhoudt De Zwijger en co er niet van een gooi naar een zetel te doen. "Je kunt van onderop iets aankaarten", zegt hij.

Ook lokale problemen

De partij kaart bovendien ook andere problemen in de gemeente Tynaarlo aan. Zo pleit Hart voor Vrijheid voor meer sportvoorzieningen en is het tegen verdere uitbreiding en schaalvergroting van supermarktketens op het Prins Bernardhoeve-terrein.

Op de lijst van Hart voor Vrijheid prijken vier namen.