Matchwinner Veldmate: 'Mooiste moment was het eindsignaal'

"De spanning was toch groot. Dat merkte je wel in de eerste helft. We kwamen maar niet echt aan het voetballen toe. Gelukkig werd het na rust beter en dwingen we de zege uiteindelijk ook wel af."

FC Emmen viert de zege op Excelsior in de kleedkamer (Rechten: FC Emmen Media)

'Hij was niet zo hoog bedoeld'

Dat die zege tot stand kwam uit een discutabele strafschop ("Ik denk dat die penalty op het hoogste niveau, met een VAR, waarschijnlijk was teruggedraaid") maakte Veldmate verder weinig uit. De captain schoot de penalty zelf verwoestend binnen. "Hij was niet helemaal zo bedoeld", erkende hij eerlijk. "Of dat het mooiste moment van de wedstrijd was? Nee, dat was absoluut het laatste fluitsignaal."

Bekijk hieronder het interview met de captain en matchwinner van FC Emmen.



