E&O veel te laat wakker in Beek

In Zuid-Limburg is E&O door nummer drie op de ranglijst BFC geklopt: 29-22. In de eerste helft zakten de Emmenaren door het ijs.

Voorafgaand aan de partij in Beek was het verschil op de ranglijst tussen BFC en E&O slechts twee plaatsjes. In de eerste helft was het contrast veel groter. BFC had geen moeite met het vinden van het net en E&O kwam slechts tot vijf doelpunten (14-5).

22-16

"BFC is thuis heel sterk. Hun dekking staat zo strak. Ik heb veel klappen moeten vangen", zegt middenopbouwer Emiel Wehkamp na de nederlaag. De middenopbouwer kwam vanavond in Zuid-Limburg tot vier doelpunten.

Na de rust wist E&O op snelheid en met meer overtuiging de rug te rechten, maar in de buurt van een punt of zelfs meer kwam de formatie van Henrik Bergholt niet. In de break-out wisten Rick Wielage (acht doelpunten) en Michael Wennink (zes) de score te verbloemen. Bij 22-16 was de marge heel even zes.

Plaats vijf

"Op een goede dag kunnen we de top-3 aanvallen. Vandaag was niet zo'n dag", is de simpele conclusie van Wehkamp. "We hebben een jonge ploeg en het spel golft op en neer. Dan is BFC gewoon te sterk. Als we aan het einde van het seizoen nog altijd op plaats vijf staan ben ik tevreden."