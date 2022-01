Thijs Oosting van AZ naar Willem II

Thijs Oosting namens AZ in actie tegen Cambuur, zijn laatste duel in het shirt van de club uit Alkmaar (Rechten: ANP / Ed van de Pol)

FC Emmen wilde hem graag huren van AZ, maar Thijs Oosting blijft in de eredivisie. De Emmenaar maakt per direct de overstap naar Willem II, waar hij wordt herenigd met trainer Fred Grim die hem vorig seizoen nog naar RKC haalde.

In Tilburg moet Oosting het middenveld van een broodnodige impuls gaan voorzien, want na tien nederlagen op rij hunkert de club uit Tilburg naar succes. In de zomer was er overigens ook al interesse in de Drent, die bij AZ nog een doorlopend contract had tot de zomer van 2023.

Volgende week: Zoon tegen vader

Oosting speelde in de jeugd van FC Emmen en stapte daarna over naar AZ, dat hem in de tweede helft van vorig seizoen dus verhuurde aan RKC. Bij AZ kwam hij dit seizoen weinig in actie, trainer Pascal Jansen probeerde hem meermaals uit als linksback. Saillant detail: de eerstvolgende wedstrijd van Willem II is RKC-thuis, op zondag 6 februari. Zoon Oosting tegen vader Oosting dus.

Eerder hengelde Willem II al Jizz Hornkamp en Kilian Ludewig binnen, terwijl op korte termijn ook de komst van FC Groningen-verdediger Wessel Dammers bekendgemaakt zal worden.