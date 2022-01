Jan Steenbergen: Ik wil de vuile was niet buiten hangen

Bij de komende verkiezingen staat Steenbergen niet op de lijst, al had hij dat zelf wel gewild. "En toen kwamen vanuit de partij, met name mensen die ook op de lijst zouden komen, reacties: 'We hebben liever niet dat Jan hoog op de lijst komt. En liever helemaal niet op de lijst.' Ik had helemaal niet de intentie om hoog op de lijst te komen, maar ik wilde gewoon meedoen."

'Tijd voor een nieuw gezicht'

Het idee van Steenbergen was om als een bekend gezicht op de lijst te staan., "Ja, dat gevoel had ik ook en dat was ook mijn insteek. Maar ik kreeg dus geluiden dat men het liever niet had. En toen heb ik zelf besloten om niet op de lijst te gaan." Wat zeiden mensen dan? "Ik heb 24 jaar meegedraaid. Er zijn nieuwe mensen die opstaan, die ook graag een keer aan het roer willen staan. En ik ben jaren het gezicht van de partij geweest, het is denk ik ook tijd voor een nieuw gezicht. "

Vertrouwensbreuk

In juni 2019 sneuvelde Steenbergen als wethouder in Hoogeveen, wegens een vertrouwensbreuk met de eigen fractie van Gemeentebelangen. Enkele maanden later ging hij als raadslid verder. "Dat zal vast een rol hebben gespeeld", zegt Steenbergen over de bezwaren tegen een plek op de kieslijst. "Al moet je dat ook enigszins nuanceren. Want mijn partij heeft daarin, geven ze zelf ook toe, onhandig gehandeld. We hebben na die tijd ook veel gesproken en het allemaal goed uitgesproken. Ik ben na die tijd ook teruggekomen in de raad en dat had ik niet moeten doen."

"Op het moment dat ik terugkwam en geïnstalleerd was, kwamen er vanuit de raad reacties. Ik zat toen beneden en ik had toen al de intentie: ik ga het niet doen. Maar ik heb dat niet gedaan, ben wel gegaan." Jacob van der Weide werd wethouder, Steenbergen kwam toen terug. "Het jaar ervoor als wethouder is er veel gebeurd. Als college hebben we een valse start gehad. Bij het formeren in 2018 heb ik een inschattingsfout gemaakt. We waren in de vorige periode met een goed college bezig (CDA, ChristenUnie en Gemeentebelangen) en ik denk: dat vergt niet zoveel tijd om op dezelfde manier verder te gaan. Daar heb ik mij in vergist."

Grootste partij

Gemeentebelangen werd tijdens de verkiezingen in 2018 voor het eerst de grootste partij met acht zetels. Steenbergen zegt zich achteraf vergist te hebben in twee dingen: dat de VVD als winnaar niet in het college kwam en dat het CDA niet meer de grootste partij was. "Dat heeft bij het CDA na de verkiezingen veel losgemaakt. Die hebben zich binnen het college minder coöperatief opgesteld,. Uitermate kritisch. Ik heb, en dat wil ik eerlijk zeggen, ze weleens de grootste oppositiepartij binnen de gemeenteraad genoemd."

'Koppig'

Steenbergen ging na zijn vertrek als wethouder in gesprek met de fractieleden binnen Gemeentebelangen. "Ik heb met alle fractieleden gesproken na mijn aftreden en ik kreeg het gevoel dat ze mij graag terug wilden in de fractie, want alle ervaring was weg. En ik kreeg hert gevoel dat ze mij als een soort mentor terug wilden. En dat is gaandeweg, mede door de andere partijen in de raad en de publieke opinie, wat gaan kenteren. Daarom zijn ze er anders tegenaan gaan kijken. Daarom is dat gebeurd. Ik vind politiek heel leuk. Ik vind ook dat ik nog wat toevoegde aan de partij. Ik ben een Steenbergen en die zijn heel koppig. Dat speelt een grote rol in het doorgaan."

Steenbergen heeft sinds zijn vertrek als wethouder op 13 juni 2019 geen interviews meer gegeven. "Ik ga er verder niet op in. Dit is de allereerste keer dat ik er weer over praat. Ik wil de vuile was niet buiten hangen. Anderen hebben dat wel gedaan, ik ga dat niet doen. Ik heb tegen iedereen nee gezegd. Ik zit hier nu wel, maar ik ga er niet op terugkomen wat er mis is gegaan. Hoofdzakelijk berust het op misverstanden en dingen die onhandig zijn gespeeld. Ik zit in een partij die vooruit kijkt en een fantastische lijst heeft. Ik was er nog niet klaar mee, omdat we iedere dag de samenleving in Hoogeveen beter kunnen maken."

Helemaal stoppen gaat Steenbergen niet. Hij zal zich op de achtergrond nog wel bezig houden met de politiek. Zo is hij nog lid van de steunfractie van Sterk Lokaal in Provinciale Staten. "Drenthe is nog niet van mij af."

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen wordt in het Radio Drenthe-programma Cassata iedere week teruggeblikt op de afgelopen jaren met een afscheidnemend politicus. Cassata is op zaterdag te horen tussen 12.00 en 14.00 uur op Radio Drenthe en daarna terug te luisteren via de website.

Lees ook: