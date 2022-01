DOS'46 nog niet zeker van kampioenspoule na nederlaag tegen Groen-Geel

Beide ploegen streden nog volop voor een plek in de kampioenspoule en dat was vanaf de eerste seconde te zien. De openingsfase golfde op en neer, maar DOS nam daarna het initiatief en liep uit door Max Malestein en Christian Dekkers: 8-4. De ploeg was op dat moment dominant, uiterst alert bij rebounds en scherp voor het doel. Die lijn wist DOS niet door te trekken, het zag Groen Geel volledig terugkomen in de wedstrijd. Bij rust was het 11-11 en kon het duel in de tweede helft nog beide kanten op.

Waar DOS het initiatief nam in de eerste helft, was dat in de tweede helft andersom. Groen Geel begon sterk na rust en liep, aan de hand van de sterk spelende Scott de Decker en Carlo de Vries, uit naar een 13-17 voorsprong. DOS was nog niet verslagen, toonde veerkracht en wist terug te komen tot 19-20, maar uiteindelijk bleek het niet genoeg. Kleine slordigheden slopen in de ploeg en uiteindelijk wist Groen Geel uit te lopen naar een 21-24 overwinning.

"Hier baal je ontzettend van, het was niet goed genoeg. Afspraken werden niet nagekomen en dat brak ons op" zegt coach Edwin Bouwman. Door de nederlaag moet DOS volgende week winnen van TOP en moet PKC zien te winnen van Groen Geel, dan is DOS alsnog verzekerd van die felbegeerde plek in de kampioenspoule.