Dick Lukkien: 'Het mag ons ook wel een keer mee zitten'

Het weekend kan nog mooier worden als De Graafschap morgen wint van ADO Den Haag, maar de oefenmeester van de Drentse club gaat niet juichen voor de Doetinchemers.

"De eerste helft was oké, de tweede ruim voldoende en de penalty was gemakkelijk gegeven. Een cadeautje? Ja, dat weet ik niet. Maar ik denk niet dat heel veel scheidsrechters hiervoor zouden fluiten. Of het dan een cadeautje is boeit me eerlijk gezegd weinig. Het zit ons een keer mee en dat mag ook wel eens, het heeft ons vaak genoeg tegen gezeten. Gelukkig werd de penalty onberispelijk binnen geschoten door onze captain", aldus Lukkien.

Op basis van negentig minuten vond de Veendammer de zege ook wel verdiend. "In de eerste helft ontlopen we elkaar weinig en waren we veel te slordig aan de bal, maar hebben we nagenoeg niets weggegeven. Na de pauze hebben we totale controle en voldoende kansen afgedwongen, zeker na de strafschop, waardoor de zege terecht is."

'Lieder is Hilterman zeker niet voorbij'

Lukkien bracht in Rotterdam de twee nieuwste aanwinsten in het veld: Mart Lieder en Ole Romeny. Romeny verving Rui Mendes, terwijl Lieder diepste spits Reda Kharchouch afloste. Toch wil het, volgens Lukkien, niet zeggen dat Lieder nu al clubtopscorer Jeredy Hilterman (die negentig minuten op de bank bleef) is gepasseerd in de pikorde. "Nee Lieder is Hilterman zeker niet voorbij. We hebben ook gezegd dat we een smaak hebben toegevoegd aan onze selectie met Mart en ik vond dat we die smaak nodig hadden. Maar dat wil niet zeggen dat Jeredy nu onbruikbaar is geworden. Integendeel, want hij is de ideale man om in de spits te hebben als je wat verder van de goal komt te verdedigen. Natuurlijk begrijp ik dat hij, als individu, baalt. Maar we hebben een breder doel en dat is de droom die we willen realiseren. Hij moet gewoon vol aan de bak."

Lees ook: