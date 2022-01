Heruitgave biografie Harry Muskee: 'Het is nog niet af'

"Het is gewoon nog niet af", zegt Wielaert in het RTV Drenthe-programma 'Cassata'. "Na de heruitgave in 2008 waren er nog een paar vrolijke jaren met Muskee. Ik zat toen samen met Jan Douwe Kroeske en Johan Derksen in een carrousel waarin we Harry voor een show bij toerbeurt een kwartier live interviewden. Daarna begon het optreden. Dat ging een paar jaar door tot z'n 70ste verjaardag en de opening van het C+B Museum in Grolloo. Bij die opening was hij al veel minder fit."

'Instrumentaal, want één bandlid was er niet'

"Op zijn eigen verjaardag op 10 juni was het al mis, maar het was toen nog niet duidelijk hoe ziek hij werkelijk was", zegt Wielaert. "Er kwam nog een festival, Groeten uit Grolloo, waar de Blizzards optraden na John Mayall. Een soort reünie, want Muskee en Mayall kenden elkaar uit het verleden. Dat bleek het allerlaatste optreden te zijn. Een paar maanden later, op 27 september 2011, is Harry overleden. In de nieuwe heruitgave beschrijf ik hoe Grolloo vol liep op de vrijdag daarna. De kist stond in de boerderij en Grolloo was vol met fans. Fanatieke, warme en liefhebbende mensen. En de Blizzards stonden op de veranda van Hofsteenge. Ze speelden 'Window of my eyes'. Instrumentaal, want één bandlid was er niet."

'Tot en met nu'

Wielaert wil niet alleen schrijven over de jaren tot de dood van Muskee, maar ook over de jaren daarna. "Ik ga tot en met nu. Ik ga nog naar Harry Tupan van het Drents Museum. Die had in 2016 vijf jaar na het overlijden van Harry een prachtige tentoonstelling, 'Window of my eyes', die zoveel mensen trok dat hij een aantal weken is verlengd. Het gaat over erfgoed, nalatenschap, over de betekenis tot nu toe. Ik probeer bijvoorbeeld ook de teksten van de laatste cd die nooit is uitgegeven op te sporen en te verwerken, 'Dogs Found'. Die liggen onder anderen bij Daniël Lohues."

Vorig jaar was het tien jaar geleden dat Muskee overleed. Dat werd in Drenthe onder andere herdacht met een theatervoorstelling, een documentaire en een podcast. Dat de heruitgave een jaar later verschijnt deert Wielaert niet. "Het was een mooi moment om te doen in 2021, maar het was alleen te kort dag. En om het heel haastig in elkaar te flansen had ik geen zin. In 2022 is het zestig jaar geleden dat de Rolling Stones begonnen. In dat jaar werd ook Cuby geboren. Het was de tijd dat Harry en Eelco Gelling bij elkaar kwamen, al heetten ze nog niet Cuby+Blizzards."

De titel van de derde heruitgave is 'De Missie', met als subtitel 'The final blues'. Wielaert heeft de banden met interviews met Harry Muskee van de eerste editie nog. Acht uur lang. Hij overweegt om die bij de heruitgave van het boek als podcast uit te brengen. Hij hoopt dat de biografie in april in de boekhandel ligt.