Jonge molenaars in opleiding: 'Zo ouderwets is dit ook weer niet'

Sander Boom (16) neemt het voortouw op het stellingdek van de korenmolen, terwijl zijn medemolenaars-in-opleiding Willem Telgen (16) en Coen Manche (17) meekijken. De wieken moeten iets uit de wind bijgedraaid worden. Het waait op deze zaterdagochtend wel heel hard, menen de jongens. "Zo hard waait het niet vaak. Dat betekent dat we minder hoeven te doen. De molen draait vanzelf wel."

Opleiding bij verschillende molens

De jongens volgen alle drie een molenaarsopleiding bij een molen op een andere plek. Op de zaterdagen is Sander bij De Vlijt in Diever te vinden, leert Willem bij de Molen van Rolde de kneepjes van het vak en werkt Coen bij molen De Weert in Meppel. Over een jaar of twee, als ze achttien zijn, mogen ze hun examen afleggen en kunnen ze naar een eigen molen solliciteren.

"Mijn opa nam me vroeger eens mee naar een molen, toen ik nog klein was", vertelt Coen. "Dat heeft zo'n indruk gemaakt. Ik was meteen gegrepen door het molenaarsvirus. Een paar jaar geleden mocht ik regelmatig meehelpen op de molen in De Wijk en nu draai ik elke zaterdag op de molen in Meppel."

Ook Willem is van kinds af aan gek van molens en hij nam later daarin zijn vriend Sander mee. Vanaf hun veertiende doen ze de molenaarsopleiding.

Het molenaarsambacht wordt vooral vrijwillig beoefend en vrijwel altijd zijn de molenaars gepensioneerden, zoals Meint Noordhoek, die molen De Vlijt elke zaterdag in werking stelt. Hij is blij met de nieuwe aanwas: "De jeugd heeft de toekomst. Meestal melden vijftigplussers zich aan en die gaan niet zo lang mee als deze jongens", lacht de zeventiger.

'Niet ouderwets'

Hoewel het een oud ambacht is, dat vooral nog voor de hobby wordt gedaan, vinden de jongens het absoluut niet ouderwets. Sander: "Deze molens liggen aan de basis van alle windturbines. Zonder deze originele windmolens hadden we nooit moderne windenergie gehad." Coen vult aan: "Er komen zoveel dingen bij kijken. Denk aan de weersomstandigheden waarop je moet inspelen, maar ook aan het gebruik van groene windenergie. Uiteindelijk maak je daar daadwerkelijk producten mee."

De jonge molenaars hopen hun examen te halen en vervolgens het ambacht in stand te houden: "Een eigen molen zou geweldig zijn", zegt Willem. "Die moet ik dan maar eens vinden."