Gratis tampons en maandverband op school in Emmen

Het menstruatiekastje is een initiatief van de stichting Bloody Basics, dat in juli vorig jaar van start is gegaan. De gemeente Emmen en het Drenthe College wilden hierbij graag aanhaken in de strijd tegen menstruatiearmoede, vertelt Rixt van Dongera van Bloody Basics. Want er zijn veel vrouwen die niet naar school kunnen, omdat ze geen menstruatieproducten kunnen kopen. Van Dongera: "Wij vinden menstruatiearmoede een onbegrijpelijk probleem in een rijk land als Nederland. Toen we begonnen, kwamen al de gemeente en het Drenthe College op de lijn. Drie weten meer dan een. Zo hebben we het voor elkaar gekregen."

Eerste Nederlandse mbo

Het Drenthe College is de eerste mbo-school in Nederland met een dergelijk kastje. Volgens Gerdes en Alisha Bulthuis van de studentenraad is het kastje goed gevuld met diverse producten. "Ik zie vooral tampons, ook in verschillende maten en druppels qua hevigheid", beschrijft Alisha de inhoud van het kastje. "Supermooi dat het ook divers is. Zo zijn er ook inlegkruisjes voor in het ondergoed en dikker maandverband. Een mooi initiatief."

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volgens Britt is het belangrijk dat dergelijke producten op school aanwezig zijn. "Dit moet voor iedereen toegankelijk zijn. Er zijn veel meiden en vrouwen die niet naar school kunnen, omdat ze geen toegang hebben tot deze producten. En dat maakt het voor hen nu iets gemakkelijker."

'Belemmering wegnemen'

Bloody Basics becijfert dat gemiddeld een op de tien vrouwen last hebben van zogeheten menstruatiearmoede. Zij kunnen de producten niet betalen, waardoor ze thuisblijven. De stichting levert de komende drie jaar de producten voor in het kastje en verzorgt daarnaast gastlessen. Guido Rink, wethouder gemeente Emmen; "Met het plaatsen van een menstruatiekastje in een van de locaties van Drenthe College hopen we die belemmering voor studenten weg te kunnen nemen. Het zou dan ook heel mooi zijn als andere scholen of openbare gebouwen in onze gemeente ook gratis toegang bieden tot menstruatieproducten."

Het Drenthe College wil in de komende periode het menstruatiekastje ook op andere locaties invoeren. In februari volgt de locatie Cicero in Assen. Mare Riemersma-Diephuis, lid College van Bestuur Drenthe College: "Vanuit onze strategische doelstelling 'Iedereen is welkom', is het voor ons onaanvaardbaar dat studenten geen onderwijs kunnen volgen door 'menstruatiearmoede'. Het ophangen en vullen van een menstruatiekastje is voor ons een hele kleine moeite met een zeer belangrijk effect."