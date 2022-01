Documentaire bij TV Drenthe: 'Waarom niet naar Wyldemerk?'

Het was vorig jaar zeventig jaar geleden dat duizenden Molukse militairen van het Koninklijke Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) met hun familie naar Nederland kwamen. Na de onafhankelijkheid van Indonesië werden de gezinnen naar Nederland gebracht, omdat ze in hun geboorteland niet langer meer veilig waren. De familie Manuputty maakte deel uit van in totaal 12.500 Molukkers die tussen maart en juli 1951 naar Nederland kwamen.

Ander perspectief

"Nikki is derde generatie Molukse en voelt zich vaak buitengesloten," vertelt regisseur Anne van Slageren. Ze vraagt zich in de documentaire af of haar gevoel van buitengesloten zijn iets te maken heeft met de beslissing van haar opa. Hij was als enige moslim in Schattenberg een vreemde eend in de bijt. Ook voor Nikki voelt het vaak alsof ze er niet bij hoort.

"Veel mensen weten weinig over de Molukse gemeenschap of kennen maar een kant van het verhaal, zoals het leed dat de gemeenschap heeft gehad. Daarom wil ik met de documentaire een ander perspectief vertellen, verder kijken in plaats van in het verleden te blijven hangen. Ik denk dat het verhaal van Nikki voor veel mensen herkenbaar is, met of zonder migratieachtergrond."

De voormalig concentratiekampen Vught en Westerbork werden geschikt gemaakt voor bewoning (Rechten: Leeuwarder Courant)

Achterblijven in Drenthe

Een deel van de gezinnen werd ondergebracht in kamp Schattenberg (Westerbork). Zo ook de vader en grootouders van het hoofpersonage van de documentaire, de 32-jarige Nikki Manuputty. De meeste Molukkers die in de jaren vijftig naar Nederland kwamen waren christelijk maar de familie van Nikki was moslim. Voor de moslimfamilies werd, na oplopende spanningen tussen hen en de christelijke medebewoners, in Zuidwest-Friesland een eigen kamp opgericht: Wyldemerk. Maar vader Manuputty wilde daar niet naar toe en bleef met zijn gezin, als enige moslims, achter in Drenthe.

Vader en dochter

Nikki keert samen met haar vader terug naar Schattenberg om daar voor het eerst écht met haar vader over het onderwerp te praten. "Nikki heeft mij laten weten, dat mede door het maken van de documentaire, de relatie met haar vader is verbeterd," zegt de regisseur. "Een bijzonder en emotioneel moment tussen vader en dochter speelde zich op de begraafplaats af. Hier lagen de grootouders van Nikki begraven. Ik merkte dat er iets was opgelost tussen de twee, dat was mooi om te zien."

Nikki bezoekt in de documentaire moslims die wel naar Wyldemerk verhuisden en daardoor een heel ander leven kregen. De documentaire is een co-productie van Stichting Beeldlijn en Omrop Fryslân, maar speelt zich grotendeels af in Drenthe. De provincie Drenthe en de gemeente Midden-Drenthe droegen bij aan de film.

De documentaire wordt zondag vanaf 13 uur uitgezonden bij RTV Drenthe.