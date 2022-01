Franse bevrijder van Beilen overleden

De Franse militair Philippe Akar is overleden. Hij was een van de bevrijders van Beilen.

In de aanloop naar de bevrijding werden 702 Franse parachutisten gedropt in de omgeving van Beilen. De dropping in de nacht van 7 op 8 april was onderdeel van operatie Amherst. Akar was een van hen, maar had in eerste instantie geen geluk. Hij werd al snel gevangen genomen, maar wist ook weer aan de Duitsers te ontsnappen. 33 Fransen kwamen om tijdens de missie, maar Akar overleefde.

Akar had toen al een lange oorlog achter de rug als militair. Hij werd gemobiliseerd in 1939. In 1942 werd hij gevangen genomen in Spanje, meldt zijn biografie op de website Traces of War. Na zijn vrijlating vertrok hij naar Gibraltar om toe te treden tot de Vrije Franse Strijdkrachten. In die rol was hij betrokken bij meerdere acties in Frankrijk, onder meer bij de bevrijding van Franse dorpen.

Voor zijn rol tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Akar meermalen onderscheiden. In 2003 werd hij in Frankrijk Commandeur in het Legioen van Eer. Het Legioen is de hoogste en belangrijkste Franse onderscheiding. Nederland kende Akar het Oorlogsherinneringskruis toe

