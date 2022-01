Hart van Mulder blijft voor E&O kloppen

Tussen 1999 en 2009 speelde Mulder heel veel grote wedstrijden in het groen-wit van de club uit Emmen. Nooit kwam de linkeropbouwer uit voor een andere club. Ook als trainer kan E&O op Mulder rekenen.

Hij maakt het seizoen af als hoofdtrainer van de dames. "Uiteraard is het clubliefde, want het kost veel tijd. Een strak schema. Je eigen werk, vrouw en kinderen die sporten. Het past precies", zegt de leraar lichamelijke opvoeding.

Tegen Quintus 2

Al na twee weekjes trainen moest Mulder gisteravond met de dames van E&O aan de bak op het een na hoogste niveau. "Ik had verwacht dat we nog even langer de tijd hadden om op te trainen. We zijn maar amateurs", is de mening van Mulder. Aanvoerder van E&O Benthe de Haan over de herstart van de eerste divisie: "Superleuk dat het weer opgepakt kan worden."

Tegen Quintus 2 is Mulder er niet in geslaagd twee punten op te pikken. Tijdens zijn rentree langs de lijn, in februari 2014 was Mulder samen met Erik Huizing al eens coach van de herenploeg, gingen de groen-witten na 22-21 ten onder in Kwintsheul: 26-23.

Promotieplannen

"Alles ligt in de competitie dichtbij elkaar. Veel is mogelijk", vertelt De Haan over de promotieplannen van E&O. Op dit moment moet de formatie van Mulder het doen met een plaats in de middenmoot van de eerste divisie. Mulder besluit: "Misschien niet direct, maar via de nacompetitie. Als wij goed blijven trainen, ik zie wat voor een talent er achter zit, moet je volgend jaar zeker om de eerste plaats spelen."