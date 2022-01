Muzieklijst Harry's Blues 31 januari 2022

Sinds de Baltimore and Ohio Railroad (B&O) spoorwegmaatschappij in 1827 vergunning kreeg om een spoorlijn aan te leggen heeft het railvervoer een geweldige ontwikkeling doorgemaakt. Muzikanten maakten vaak gebruik van de trein. Met name van de vrachttreinen waar ze stiekem opsprongen om zich gratis te verplaatsen. Woorden als 'hobo', 'boomer' en 'breezer' herinneren aan de tijd dat met name zwarte bluesmuzikanten met de trein reisden. Treinen hadden ook bekende namen als The Southener en de Yellow Dog. De lijnen waarop deze treinen reden kruisten elkaar in het plaatsje Moorhead (Miss). In oude blues- en folksongs valt veel te beluisteren over de historie van het reizen met de trein.