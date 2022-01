Kans op zware windstoten morgen in westen van Drenthe

Het KNMI heeft voor morgen code geel afgekondigd voor Drenthe. Het instituut waarschuwt voor zware windstoten van 75 kilometer per uur in het (zuid)westen van de provincie.

Code geel is in Drenthe afgekondigd voor maandagmorgen 08.00 tot 12.00 uur. Buitenactiviteiten en het verkeer kunnen hinder ondervinden van de windstoten, waarschuwt het KNMI.

Voor de provincies Friesland en Noord-Holland, en de Waddenzee en het IJsselmeer, geldt morgen zelfs code oranje vanwege storm Corrie. Vanaf het einde van komende nacht komen er in het westen en noordwesten zware windstoten voor, die zich in de loop van de maandagochtend over het hele land uitbreiden. Er kan plaatselijk sprake zijn van windstoten van 120 kilometer per uur. Dieper landinwaarts worden zware windstoten van 75-90 uur verwacht, hiervoor geldt een code geel. In de loop van de middag nemen de windstoten geleidelijk af.

Stormschade

Zaterdag was er op meerdere plekken in Drenthe al sprake van stormschade vanwege een harde wind. In Anderen woei een achtergevel uit een boerderij en in Hoogeveen viel een stuk gevel en een deel van een dakterras naar beneden nadat de wind er vat op had gekregen.

