De week van Drenthe: tekort aan vrijwilligers, ambtenaren en kerkgangers

De toekomst van tien van de dertien nog in gebruik zijnde kerken in de gemeente Westerveld is hoogst onzeker. Het aantal kerkgangers neemt af en vrijwilligers zijn steeds moeilijker te vinden. Als er niks gebeurt, dreigen zeven van de elf dorpen in Westerveld de enige kerk met religieuze functie te verliezen. Dat is een conclusie van de samenstellers van een kerkenvisie. Slechts drie kerkbesturen hebben er vertrouwen in dat ze over vijftien jaar nog in religieus gebruik zijn.

Een ander tekort is die van ambtenaren. Kleinere gemeentes in Drenthe hebben moeite om aan goede ambtenaren te komen, vooral voor ruimtelijke ordening. Zeven van de acht kleinere gemeenten van Drenthe hebben moeite met het opvullen van vacatures op dat gebied. In Midden-Drenthe doet een wethouder zelfs een oproep aan ambtenaren om te solliciteren op de vacatures van de gemeente. "Het vijvertje waaruit we vissen wordt steeds leger", zegt wethouder Jan Schipper. Dat terwijl er een aantal grote zaken op de gemeenten afkomt, zoals de stikstofcrisis en de omgevingswet.

Woningen voor winkelcentrum

Weer een ander tekort zijn beschikbare woningen. De gemeente Hoogeveen wil daarom het overdekte winkelcentrum de Tamboerpassage veranderen tot een groot woningcomplex waar honderden woningen komen te staan. Het moet tegelijkertijd de winkelleegstand tegengaan. In eerste instantie wordt er gedacht aan 250 woningen in het gebied, maar dat kan wellicht wel oplopen naar 700. Eind volgend jaar moet de Tamboerpassage 'kaal' worden opgeleverd. In 2024 zou de afbraak dan kunnen beginnen.

Winkelcentrum 't Forum in Assen wordt al gedeeltelijk gesloopt. De bovenste verdiepingen met winkelruimte worden gestript en vervangen door appartementen. Het verdwijnen van publiekstrekkers als de bibliotheek, kledingzaak H&M en de naastgelegen V&D kwam het winkelcentrum niet meer te boven. Steeds meer zaken vertrokken en leegstand kreeg de overhand.

Gas- en oliewinning

En dan was er dit weekend in Drenthe nog nieuws over het al dan niet stoppen van olie- en gaswinning. De Natuur en Milieu Federatie Drenthe pleit voor het stoppen met de oliewinning in Schoonebeek. Het scheelt veel CO2-uitstoot bij zowel het gebruik van de olie als bij de winning ervan. Bijkomend voordeel: het afvalwater-probleem is in één klap opgelost, aldus de federatie.

Over de gaswinning rondom Assen heeft de Raad van State deze week uitspraak gedaan. De NAM mag door die uitspraak definitief gas blijven winnen uit elf velden in de buurt van de hoofdstad van Drenthe. Met de uitspraak komt er een einde aan een zes jaar lange strijd van inwoners, gemeenten en (natuur)belangenorganisaties tegen de gaswinning. Bij actiegroep Stop Gaswinning Marsdijk Nu zijn ze teleurgesteld.

