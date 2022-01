Zakaria Ali (12) uit Beilen ontsnapt aan omvallende boom tijdens voetballen

Weer of geen weer: het maakt de 12-jarige Zakaria Ali weinig uit. Als er gevoetbald kan worden, dan wordt er gevoetbald. Zo ook zaterdag toen storm Corrie over Noord-Nederland raasde. Dat was alleen niet zonder gevaar, weet hij inmiddels.

Zakaria woont in Beilen, maar logeerde dit weekend bij zijn oma in Groningen. Dat doet hij wel vaker en hij kent daardoor ook leeftijdsgenootjes uit de buurt om mee te spelen. En als dat gebeurt, gaat altijd een voetbal mee. Zo ook zaterdagmiddag.

Samen met een vriendje voetbalt Zakaria in de pannakooi aan de Javalaan in Groningen. Een plek waar hij graag voetbalt, verklapt Zakaria, die lid is van FIT Boys in Beilen. De schemering treedt zaterdag aan het einde van de middag al in, als de bal van voet naar voet gaat. Dat de harde wind beide jongens tijdens het voetballen om de oren suist, deert ze niet. Maar ze zijn wel meteen afgeleid als ze plotseling een hard krakend geluid horen.

Scheur in de boom

Het voetballende tweetal heeft meteen door dat een van de bomen in de pannakooi ineens op omvallen staat. "Er zat al een scheur in de boom toen we de pannakooi in kwamen", zegt Zakaria tegenover RTV Noord. "De wind ging op een gegeven moment zo hard, en toen kraakte de boom verder."

Samen met z'n vriendje bedenkt Zakaria zich niet en ze zetten het op het rennen, zo snel mogelijk die pannakooi uit. Een goede keuze, blijkt een aantal seconden later. Moeder Natuur toont haar krachten en laat de hoge boom als een luciferhoutje knappen. Vanaf een afstandje kijken Zakaria en z'n voetbalvriendje toe en beseffen ze dat ze geluk hebben gehad.

'Boom had ook op ons kunnen vallen'

"Toen we uit de pannakooi waren, keken we achter ons en zagen we hoe de boom bovenop op een bankje en een hek viel. Die zijn nu allebei kapot", zegt Zakaria een dag later als hij weer buiten met z'n vriendjes staat. Iets verderop liggen de houtsplinters in de pannakooi bezaaid over de tegels. "Die boom had ook op ons kunnen vallen, dus je schrikt wel als het gebeurt.'

Hij is blij dat hij het avontuur kan navertellen. Of-ie dat ook gaat doen? Reken maar. "Ik heb maandag een spannend verhaal op school", zegt hij lachend, om zich daarna weer uit de voeten te maken. Waarheen? De pannakooi. Want het voetballen gaat gewoon door. Of er nou een omgewaaide boom op het speelveld ligt, of niet.